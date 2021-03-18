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Україна втрачає поголів'я корів і виробництво молока

18 березня, 10:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Стали відомі регіони-лідери та аутсайдери

Виробництво молока в Україні за січень-лютий скоротилося на 4,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 1,06 млн тонн. При цьому поголів'я корів зменшилося на 5,5%. І виробництво, і поголів'я швидше скорочується в особистих господарствах. Втім, населення все одно поки що в лідерах:

  • Підприємства виробили 435,4 тис. тонн молока (- 0,9%). Поголів'я в них зменшилася на 1,9%.
  • Господарства населення – 621,5 тис. тонн (-7,4%) молока при зменшенні поголів'я на 6,7%.
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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    ТОП-3 регіонів-лідерів з виробництва молока:

    1. Полтавська область – 96,9 тис. тонн (-6,8%).
    2. Вінницька область – 90,3 тис. тонн (-5,6%).
    3. Хмельницька – 78,8 тис. тонн (+ 4,6%).

    Що цікаво, найбільше поголів'я корів при цьому фіксується в Хмельницькій області, а не в Полтавській.

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    Найбільш відстають з виробництва молока такі області:

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    • Луганська – 8,5 тис. тонн (-5,6%).
    • Донецька – 18,2 тис. тонн (-9%).
    • Запорізька – 22,1 тис. тонн (-7,1%).

    Раніше також стало відомо, що українські тваринники вперше за 13 років виявилися "в мінусі". Але прибутковим в тваринництві залишилося саме виробництво молока.

    Крім того, в Держстаті назвали п'ять областей, які годують Україну.

    А про те, що відбувається з цінами на продукти, дізнавайтеся з відеосюжету:

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    статистика молоко виробництво корови поголів'я

    Джерело: Сьогодні

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