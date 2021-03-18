Украина теряет поголовье коров и производство молока

Производство молока в Украине за январь-февраль сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,06 млн тонн. При этом поголовье коров уменьшилось на 5,5%. И производство, и поголовье быстрее сокращается в личных хозяйствах. Впрочем, население все равно пока что лидирует:

Предприятия произвели 435,4 тыс. тонн молока (- 0,9%). Поголовье в них уменьшилось на 1,9%.

Хозяйства населения – 621,5 тыс. тонн (-7,4%) молока при уменьшении поголовья на 6,7%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

ТОП-3 регионов-лидеров по производству молока:

Полтавская область – 96,9 тыс. тонн (-6,8%). Винницкая область – 90,3 тыс. тонн (-5,6%). Хмельницкая – 78,8 тыс. тонн (+4,6%).

Что интересно, самое большое поголовье коров при этом фиксируется в Хмельницкой области, а не в Полтавской.

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Самые отстающие по производству молока области:

Луганская – 8,5 тыс. тонн (-5,6%).

Донецкая – 18,2 тыс. тонн (-9%).

Запорожская – 22,1 тыс. тонн (-7,1%).

Ранее также стало известно, что украинские животноводы впервые за 13 лет оказались "в минусе". Но прибыльным в животноводстве осталось именно производство молока.

Кроме того, в Госстате назвали пять областей, которые кормят Украину.

А о том, что происходит с ценами на продукты, узнавайте из видеосюжета:

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