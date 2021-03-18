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Украина теряет поголовье коров и производство молока

18 марта, 10:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стали известны регионы-лидеры и аутсайдеры

Производство молока в Украине за январь-февраль сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,06 млн тонн. При этом поголовье коров уменьшилось на 5,5%. И производство, и поголовье быстрее сокращается в личных хозяйствах. Впрочем, население все равно пока что лидирует:

  • Предприятия произвели 435,4 тыс. тонн молока (- 0,9%). Поголовье в них уменьшилось на 1,9%.
  • Хозяйства населения – 621,5 тыс. тонн (-7,4%) молока при уменьшении поголовья на 6,7%.
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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

    ТОП-3 регионов-лидеров по производству молока:

    1. Полтавская область – 96,9 тыс. тонн (-6,8%).
    2. Винницкая область – 90,3 тыс. тонн (-5,6%).
    3. Хмельницкая – 78,8 тыс. тонн (+4,6%).

    Что интересно, самое большое поголовье коров при этом фиксируется в Хмельницкой области, а не в Полтавской.

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    Самые отстающие по производству молока области:

    • Луганская – 8,5 тыс. тонн (-5,6%).
    • Донецкая – 18,2 тыс. тонн (-9%).
    • Запорожская – 22,1 тыс. тонн (-7,1%).

    Ранее также стало известно, что украинские животноводы впервые за 13 лет оказались "в минусе". Но прибыльным в животноводстве осталось именно производство молока.

    Кроме того, в Госстате назвали пять областей, которые кормят Украину.

    А о том, что происходит с ценами на продукты, узнавайте из видеосюжета:

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    статистика молоко производство коровы поголовье

    Источник: Сегодня

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