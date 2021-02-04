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Мясо и яйца будут дорожать – украинские животноводы впервые за 13 лет оказались "в минусе"

4 февраля, 15:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Прибыльным осталось только производство молока

Животноводство в Украине стало убыточным впервые с 2007 года. Общий убыток по итогам 2020 года составил 2,9 млрд гривен. Это произошло из-за увеличения себестоимости на 5,7% при росте выручки всего на 0,7%. Соответственно, цены на продукты животного происхождения будут расти.

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Такие данные предоставил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Прибыльным в животноводстве осталось только производство молока – "плюс" 3,8 млрд гривен.

Убыточность производства яиц – "минус" 4,9 млрд гривен, выращивания крупного рогатого скота – почти 1,4 млрд гривен, свиней – 0,7 млрд гривен, птицы – 0,35 млрд гривен.

"Преодоление убыточности животноводства зависит в основном от роста цен на животноводческую продукцию, в первую очередь на яйца. В то же время важным фактором остается повышение продуктивности", - объяснил ученый.

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К слову, яйца уже подорожали до 40 гривен за десяток.

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Лупенко уточнил, что тенденция к резкому падению прибыли в животноводстве наметилась еще с 2019 года. Тогда прибыль составила лишь 0,1 млрд гривен после 5,3 млрд гривен по итогам 2018 года.

Напомним, ранее украинцев также предупредили о подорожании круп и овощей.

А о том, какие продукты уже подорожали сильнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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