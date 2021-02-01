Украинцев пугают цены на продукты: что подорожало сильнее всего

От цифр на некоторых ценниках в магазинах хочется схватиться за сердце. Яйца продают уже по 40 грн за десяток. Еще немного – и на ценовой хит будет претендовать подсолнечное масло по 42 грн за литр и сахар – по 20,9 грн за кг.
Да и прогнозы на год неутешительные – потребительские цены могут вырасти до 25%. Корреспондент Виталий Литвин разбирался, что подорожало.
Как подсчитали в Госстате, официальная инфляция составляет 5%. Этот показатель – один из самых низких за последние годы. Но специалисты из государственного статуправления принимают в расчет только дешевые продукты, так называемые социальные.
"Показатель инфляции в Украине очень далек от реальности. Это расчет еще по советским стандартам, по так называемому потребительскому набору. В нем на сегодня 336 наименований товаров и услуг. Подавляющим большинством из них украинцы мало пользуются или не пользуются вообще", – объясняет глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.
До половины доходов украинцы тратят на продукты питания. Это очень высокий показатель. Для сравнения: европейцы на питание тратят около 10% дохода.
Сергей Васильченко тщательно ведет домашнюю бухгалтерию с 2016 года. Он поможет разобраться, какой оказалась инфляция в прошлом году на самом деле.
"Наибольший рост, почти до 40%, наблюдался по сахару, подсолнечному маслу, гречневой крупе и по куриным яйцам", – признает глава директората агропромышленного развития Минэкономики Николай Мороз.
- Яйца
Цены на яйца начали взлетать перед новогодними праздниками. По расчетам президента ассоциации УКАБ Владимира Лапы, за год десяток яиц подорожал на 30%. С такими цифрами согласен и Васильченко.
Летом цены на этот продукт заметно опускались, но потом снова вернулись к росту. Зимой куры несутся меньше, к тому же подорожал корм. Недополученную прибыль от продаж производители решили переложить на потребителей.
- Сахар
Сахарный песок тоже постепенно становится золотым – за год он подорожал на 47%. С этим не спорят и в Минэкономики:
"В предыдущие сезоны у нас было его перепроизводство, и на рынке был избыток. Остатки создавали давление на ценовую ситуацию. В этом году уменьшились посевные площади сахарной свеклы, и сахара произвели примерно на уровне потребления", – объясняет Мороз.
- Гречка
Гречневая крупа за год прибавила 34%. Перед новым годом по интернету гуляла шутка: мол, красную икру можно не покупать – достаточно поставить на стол пачку с гречкой.
Чиновники объясняют: цены на гречку в Украине меняются в рамках трехлетнего цикла. Сначала крупа дорожает, фермеры наращивают посевы, происходит перепроизводство, крупа дешевеет, фермеры уменьшают посевы, гречки начинает не хватать, и цикл повторяется.
Кроме того, иногда цену сдерживают за счет китайской или казахской гречки. Часто – низкого качества.
- Подсолнечное масло
По подсчетам Василенко, за последний год масло прибавило в цене как минимум пятую часть. За последние несколько лет – с 29 до 37,6 грн. По данным Госстата, кстати, даже дороже – более 40 грн.
- Мясо и молоко
Продукты животного происхождения прибавили в цене сравнительно немного – 2-4%. Тут отечественным переработчикам наступают на пятки европейские конкуренты.
В ЕС у фермеров есть государственная поддержка. Поэтому европейские игроки беспрепятственно выходят на украинский рынок с качественной продукцией и очень приятными для потребителей ценами.
В итоге украинские производители вынуждены хитрить, отмечает Васильченко. Например, постоянно уменьшать объем упаковки, чтобы покупатель не обратил внимания на рост цены.
"К примеру: твердый сыр. Покупаешь сначала 200 грамм. Через некоторое время – 185, потом уже 160 грамм", – рассказывает Васильченко.
- Фрукты
За год они прибавили в цене 12%. Отдельного внимания заслуживают отечественные яблоки. Летом 2020-го доходило до абсурда – выгоднее было покупать импортные экзотические фрукты, чем местные яблоки. Даже в июне цена на них достигала почти 50 грн за килограмм.
- Хлеб
Из-за подорожания зерна, а также энергоносителей, за год почти на 9% подорожал хлеб. На 10% он может подорожать еще и в этом году. А премиальные сорта – даже на треть.
- Овощи
Это один из немногих подешевевших продуктов.
"Если смотреть на овощи, то это минус 12%.Осенью прошлого года картофель стоил 15 грн за килограмм, сейчас за 10 грн спокойно можно купить в супермаркете", – подсчитал советник президента ассоциации УКАБ Владимир Лапа.
Но этот оптимизм теряется на фоне прогноза от Минэкономики. Там считают, что в этом году снова уменьшатся посевные площади. А потому роста цен можно ждать уже этой осенью.
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Что же делать сейчас? Стоит ли заполнять закрома относительно дешевыми продуктами?
"На сегодняшний день я бы не рекомендовал подвергаться паническим настроениям и скупать продукты длительного хранения. Потому что, чего-чего, а продуктов питания в Украине всегда с избытком. Поэтому никакого дефицита я не ожидаю", – говорит глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Напомним, в конце января капуста в Украине подорожала на 20%. Впрочем, популярный овощ все равно стоит аж на 25% дешевле, чем в тот же период прошлого года.
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