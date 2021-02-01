Украинцев предупредили о подорожании круп и овощей

Аналитики не исключают, что цены на мясо тоже вырастут

В Украине весной 2021 вырастут цены на крупы, овощи и фрукты. Инфляция в этот период составит 7-8% против 5% роста потребительских цен в 2020 году.

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Такой прогноз озвучил советник по стратегическому развитию УКАБ Владимир Лапа.

Главной причиной подорожания этих продуктов он считает рост цен на удобрения и нефтепродукты. Расходы на них составляют около 40% себестоимости продукции растениеводства.

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Лапа также не исключает подорожания мяса на 5-10% из-за роста цен на корма. А вот пик цен на молоко уже пройден в декабре-январе. Яйца тоже вряд ли станут дороже после последнего подорожания.

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Напомним, новости "Сегодня" ранее разбирались, какие продукты подорожали сильнее всего в 2020 году. Впрочем, ни по одной из позиции эксперты не ждут дефицита.

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