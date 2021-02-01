Українська
$ 28,13
34,16
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украинцев предупредили о подорожании круп и овощей

1 февраля, 16:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики не исключают, что цены на мясо тоже вырастут

В Украине весной 2021 вырастут цены на крупы, овощи и фрукты. Инфляция в этот период составит 7-8% против 5% роста потребительских цен в 2020 году.

Реклама

Такой прогноз озвучил советник по стратегическому развитию УКАБ Владимир Лапа.

Главной причиной подорожания этих продуктов он считает рост цен на удобрения и нефтепродукты. Расходы на них составляют около 40% себестоимости продукции растениеводства.

Читайте также: Капуста подорожала на 20% за неделю: причины

В тренде
Биткоин взлетел из-за Илона Маска. Что произошло?

Лапа также не исключает подорожания мяса на 5-10% из-за роста цен на корма. А вот пик цен на молоко уже пройден в декабре-январе. Яйца тоже вряд ли станут дороже после последнего подорожания.

Реклама

Напомним, новости "Сегодня" ранее разбирались, какие продукты подорожали сильнее всего в 2020 году. Впрочем, ни по одной из позиции эксперты не ждут дефицита.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты цены инфляция УКАБ цены на продукты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара: что придет на смену стабильности
Курс доллара: что придет на смену стабильностиЭкономика
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуФинансы
"Коллекторы в законе": как теперь будут "выбивать долги" и можно ли будет защититьсяЭкономика
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 году
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 годуФинансы
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроектЭкономика
В Минсоцполитики рассказали, когда могут принять законопроект о накопительной пенсионной системе
В Минсоцполитики рассказали, когда могут принять законопроект о накопительной пенсионной системеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять