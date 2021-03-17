Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине упало производство сельхозпродукции: ТОП-5 областей, которые кормят страну

17 марта, 17:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В некоторых регионах разница между 2021-м и прошлым годами составила более 20 процентов

В январе-феврале 2021 года индекс сельскохозяйственной продукции в Украине по сравнению с январем-февралем 2020-го составил 93,9%.

Реклама

Об этом в своем экспресс-выпуске сообщает Государственная служба статистики.

Наиболее серьезно за указанный период индекс с/х-продукции упал на предприятиях – 93,0% (за январь-февраль 2020-го он составлял 102,6%), в хозяйствах населения ситуация получше – 95,2% (96,6%).

Сайт "Сегодня" выделил две пятерки регионов, где произошло наибольшее падение и наибольший рост индекса с/х-продукции. В некоторых областях снижение в хозяйствах всех категорий превысило 20 процентов. Однако были и регионы, которые порадовали.

Реклама

ТОП-5 областей-аутсайдеров

  • Винницкая – 86,7% (112,3%);
  • Черновицкая – 85,9% (101,7%);
  • Николаевская – 85,8% (92,1%);
  • Запорожская – 85,1% (93,8%);
  • Киевская – 82,4% (103,4%).

В тренде
Автозалет на 71 400 гривен. Максимальное взыскание выписали в первый же час действия новых штрафов

ТОП-5 областей-лидеров

  • Днепропетровская – 113,0% (93,7%);
  • Тернопольская – 112,5% (95,5%);
  • Хмельницкая – 103,7% (96,1%);
  • Львовская – 100,6% (100,0%);
  • Закарпатская – 99,7% (100,6%).

При этом на Закарпатье сложилась странная ситуация: согласно данным Госстата, за январь-февраль 2021 предприятия региона произвели с/х-продукции 141,3% по сравнению с таким же периодом предыдущего года, и частный сектор неплохо поработал – 98,9%, а общая цифра получилась не очень убедительной.

Реклама

Напомним, Украина покупает все больше мяса за рубежом. Страна начала наращивать импорт свинины еще со старта карантина в марте прошлого года, и эта тенденция усиливается. По итогам января-2021 импорт свинины достиг 1,6 тыс. тонн. Это на 64% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Напомним, в 2020 году в Украине пострадали не только свиноводы. Отечественные животноводы впервые за 13 лет оказались в минусе. По мнению экспертов, это приведет к неизбежному росту цен на мясо и яйца.

А о том, какие продукты уже подорожали сильнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сельское хозяйство статистика Госстат сельхозпроизводство

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)
Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)Экономика
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал законЭкономика
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеФинансы
"Дырявый" сервис: почему Укрзализныця несет миллиардные убытки (видео)Экономика
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашной
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашнойЭкономика
Национализация
Национализация "Мотор Сичи": в "Слуге народа" готовят законопроектЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять