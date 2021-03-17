В Україні впало виробництво сільгосппродукції: ТОП-5 областей, які годують країну

У деяких регіонах різниця між 2021-м і минулим роками склала понад 20 відсотків

У січні−лютому 2021 року індекс сільськогосподарської продукції в Україні порівняно із січнем−лютим 2020-го становив 93,9%.

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Про це у своєму експрес-випуску повідомляє Державна служба статистики.

Більш серйозно за вказаний період індекс с/г-продукції впав у підприємств – 93,0% (за січень−лютий 2020 він становив 102,6%), у господарства населення ситуація трохи краща – 95,2% (96,6%).

Сайт "Сьогодні" виділив дві п’ятірки регіонів, де відбулося найбільше падіння і найбільше зростання індекс с/г-продукції. У деяких областях зниження у господарства усіх категорій перевищило 20 відсотків. Однак були і регіони, які порадували.

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ТОП-5 областей-аутсайдерів

Вінницька – 86,7% (112,3%);

Чернівецька – 85,9% (101,7%);

Миколаївська – 85,8% (92,1%);

Запорізька – 85,1% (93,8%);

Київська – 82,4% (103,4%).

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ТОП-5 областей-лідерів

Дніпропетровська – 113,0% (93,7%);

Тернопільська – 112,5% (95,5%);

Хмельницька – 103,7% (96,1%);

Львівська – 100,6% (100,0%);

Закарпатська – 99,7% (100,6%).

При цьому на Закарпатті склалася дивна ситуація: відповідно до даних Держстату, за січень-лютий 2021 року підприємства регіону виробили с/г-продукції 141,3% порівняно з таким же періодом попереднього року, та й приватний сектор непогано попрацював – 98,9%, а загальна цифра вийшла не дуже переконливою.

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Нагадаємо, Україна купує все більше м'яса за кордоном. Країна почала нарощувати імпорт свинини ще зі старту карантину в березні минулого року, і ця тенденція посилюється. За підсумками січня-2021 імпорт свинини досяг 1,6 тис. тонн. Це на 64% більше, ніж в аналогічний місяць минулого року.

Нагадаємо, 2020 року в Україні постраждали не тільки свинарі. Вітчизняні тваринники вперше за 13 років опинилися в мінусі. На думку експертів, це призведе до неминучого зростання цін на м'ясо і яйця.

А про те, які продукти вже подорожчали найсильніше, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

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