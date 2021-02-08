Україна скуповує імпортну свинину: звідки везуть м'ясо

Україна купує все більше м'яса за кордоном. Країна почала нарощувати імпорт свинини ще зі старту карантину в березні минулого року, і ця тенденція посилюється. За підсумками січня-2021 імпорт свинини досяг 1,6 тис. тонн. Це на 64% більше, ніж в аналогічний місяць минулого року.

Реклама

Про це свідчать дані Державної митної служби.

ТОП-5 країн-експортерів свинини в Україну:

Данія – 47%. Канада – 22% Нідерланди – 15%. Польща – 12%. Іспанія – 3%.

Реклама

Як відзначили аналітики УКАБ, значно зріс імпорт в Україну свіжої та охолодженої свинини. Але в загальній структурі імпорту морожена свинина все ще займає більше половини обсягу (54%). Також експерти уточнюють, що в Україні працює імпортна квота для ЄС, яка передбачає безмитне ввезення продукції (20 тис. тонн на рік).

Читайте також: Українців попередили про подорожчання круп і овочів

На збільшення імпорту, на думку аналітиків, могли вплинути такі чинники:

Основний світовий імпортер – Китай – закрив кордони для експорту з Німеччини в зв'язку зі спалахом АЧС.

Ціни на свинину в ЄС залишаються нижчими, ніж в Україні.

В Україні зростає собівартість виробництва свинини.

Нагадаємо, останній рік в Україні страждали не тільки свинарі. вітчизняні тваринники вперше за 13 років опинилися "в мінусі". На думку експертів, це призведе до неминучого зростання цін на м'ясо і яйця.

А про те, які продукти вже подорожчали найсильніше, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама