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Україна скуповує імпортну свинину: звідки везуть м'ясо

8 лютого, 15:38

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Імпорт свіжої та охолодженої свинини значно зріс

Україна купує все більше м'яса за кордоном. Країна почала нарощувати імпорт свинини ще зі старту карантину в березні минулого року, і ця тенденція посилюється. За підсумками січня-2021 імпорт свинини досяг 1,6 тис. тонн. Це на 64% більше, ніж в аналогічний місяць минулого року.

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Про це свідчать дані Державної митної служби.

ТОП-5 країн-експортерів свинини в Україну:

  1. Данія – 47%.
  2. Канада – 22%
  3. Нідерланди – 15%.
  4. Польща – 12%.
  5. Іспанія – 3%.

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Як відзначили аналітики УКАБ, значно зріс імпорт в Україну свіжої та охолодженої свинини. Але в загальній структурі імпорту морожена свинина все ще займає більше половини обсягу (54%). Також експерти уточнюють, що в Україні працює імпортна квота для ЄС, яка передбачає безмитне ввезення продукції (20 тис. тонн на рік).

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На збільшення імпорту, на думку аналітиків, могли вплинути такі чинники:

  • Основний світовий імпортер – Китай – закрив кордони для експорту з Німеччини в зв'язку зі спалахом АЧС.
  • Ціни на свинину в ЄС залишаються нижчими, ніж в Україні.
  • В Україні зростає собівартість виробництва свинини.

Нагадаємо, останній рік в Україні страждали не тільки свинарі. вітчизняні тваринники вперше за 13 років опинилися "в мінусі". На думку експертів, це призведе до неминучого зростання цін на м'ясо і яйця.

А про те, які продукти вже подорожчали найсильніше, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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