Україна увійшла до списку країн з найнижчими цінами на їжу

Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на харчові продукти. За даними продовольчої організації ООН (ФАО), чи не найдешевшими в світі назвали українські яблука і курячі яйця, повідомляють новини "Сьогодні".
За цінами на яблука Україна потрапила до трійки в показником 22 гривні, хоча самих українців вже лякають подорожчанням до 75 гривень. Поки що дешевше тільки в Туреччині – 19 гривень за кілограм. А найдорожчі яблука – в Південній Кореї. Там в перерахунку на українську валюту вони стоять 196 гривень за кіло.
Що стосується цін на яйця, то найдешевші вони в Індії – 25 гривень за десяток. У ФАО підрахували, що в Україні середня вартість ненабагато вище – 29 гривень. Втім, жителі нашої країни бачать яйця і по 40 гривень. Найдорожчі яйця – в Швейцарії, 168 гривень за десяток.
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У ФАО також порівняли ціни на хліб. І тут Україна – не на перших рядках за доступністю продукту, з показником 14 гривень. Найдешевший у світі хліб продається у Тунісі – 3,8 гривні. Найдорожчий – у Норвегії, де півкіло продають аж за 92 гривні. Але і середня зарплата там – 4 тисячі доларів.
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" підрахували, що тільки хліб в Україні за останні місяці подорожчав на 10%, а гречка взагалі стає делікатесом. Зниження цін на продукти очікується ближче до літа.
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