Відео. Чи зможе Україна наздогнати Польщу і Словаччину за розміром зарплат?

Ми розібралися, як мають рости оклади українців, щоб зрівнятися з європейськими

Уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині – 418 євро проти 1312 та 1113 євро відповідно.

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Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можливо настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:

Якщо українська середня зарплата буде щорічно зростати в євро на 10%, до 2030 року вона складе всього +1085 євро. Тобто не досягне навіть тих показників, які були в європейських країнах в 2020 році.

А адже європейські зарплати при цьому теж будуть зростати. За останні 10 років середня зарплата в Польщі зросла з 805 до 1312 євро (63%), в Словаччині – з 769 до 1113 євро (45%). Якщо така тенденція збережеться, в 2030-му середні зарплати в Польщі та Словаччині становитимуть, відповідно, 2139 і 1614 євро.

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Виходить, щоб наздогнати хоча б Словаччину, в Україні за 10 років середня зарплата має збільшитися на 396%, Тобто практично в чотири рази. Таких показників можна досягти, якщо щороку підвищувати її в євро на 16%. А щоб наздогнати Польщу, щорічний приріст має становити 18%.

Але Україна сьогодні не показує таких темпів зростання, адже разом із зарплатою у нас зростає і курс валют. Наприклад, у 2020-му в порівнянні з 2019-м українські зарплати в євро знизилися на 12%.

Детальніше про те, на які зарплати розраховувати українцям, читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі Зарплати майбутнього: скільки українці отримуватимуть до кінця року і через 10 років.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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