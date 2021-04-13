Украинцы переплачивают за продукты? Мы сравнили цены на еду в Украине и других странах

В экспериментальную потребительскую корзинку вошли продукты, которые часто покупают и в Украине, и за границей

Продукты в Украине снова подорожали. Этим наших соотечественников уже не удивить. Зато многие удивляются, когда за границей еда оказывается дешевле, чем дома. Новости "Сегодня" решили разобраться, не миф ли это, и сравнили цены на популярные продукты в Украине, Испании, Польше, Бельгии и США.

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В продуктовую корзинку вошли 10 куриных яиц, литр молока, литр подсолнечного масла, по килограмму картошки, куриного филе и бананов. Оказалось, в Украине этот набор все-таки самый дешевый. Но разница с Польшей – всего 7 гривен. А зарплаты у соседей в 2,5 раза выше украинских!

Но все же многие продуктов за рубежом действительно дешевле, и цены на них не скачут как бешеные. Вот что получится, если проанализировать некоторые составляющие нашей продуктовой корзинки по отдельности.

Бананы

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Есть мнение, что килограмм бананов должен стоить доллар. Но, например, в США цена зависит от места продажи – в каждом штате свои налоги. Дешевле – в Сети. На одном из американских сайтов продают бананы по 15,35 грн (в эквиваленте).

В Украине за кило бананов сейчас нужно выложить 32 грн, в Польше – 17,7 грн, Бельгии – 62,7, Испании – 33,2 грн. Почему у нас дорого, объяснил замминистра развития экономики Тарас Высоцкий:

"Административные сборы больше... Логистические расходы на чисто импортный продукт в Украине достаточно высоки, и они больше, чем в Европейском Союзе".

Молоко

Молока в Украине ежегодно становится все меньше – сокращается поголовье коров. А чем меньше продукта, тем выше его стоимость. Дошло до абсурда: в прошлом году мы импортировали сырье из Польши.

Сейчас за молоко в нашей стране просят в среднем по 26 грн/л. А в Польше – 16,05 грн. Такая разница – прямое следствие госпомощи, которую получают польские фермеры, объясняет советник президента ассоциации УКАБ Владимир Лапа. Субсидии составляют по 250 евро на один гектар. И так по всему Евросоюзу.

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Нам до таких показателей еще далеко.

"Нет возможности платить такие дотации. Но фокусно будет вводиться масштабная программа поддержки производства молока. Для микробизнеса 5000 гривен прямой дотации на гектар и 5000 гривен на одну корову", – рассказал Тарас Высоцкий.

А до того как эта программа заработает, покупать молочку, к сожалению, будет выгоднее у наших западных соседей.

Картошка

Украинцы – третьи в мире по потреблению картофеля. Выращиваем тоже много – в прошлом году собрали более 20 млн тонн. Но вот цена на картошку все равно не радует – от 10 до 20 гривен за килограмм.

В соседней Польше средняя цена – 12-18 гривен. Но нередко устраивают распродажи. Например, недавно одна из крупных торговых сетей предлагала картошку по 4,25 грн/кг, при условии, что покупаете 5 кило. Да и с минимальной зарплатой в 2,5 раза выше украинской поляки могут купить значительно больше картофеля.

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Кроме того, поляки не чувствуют разницы между летней и зимней ценой на картошку. Главная причина – хорошие условия для хранения урожая. В Украине, наоборот, хранение – одна из ключевых проблем.

"Весенняя цена – это традиционная проблема, потому что картофелехранилищ не так много, а цена осенью, как правило, проваливается. Если на цивилизованных рынках разница между весенней и осенней цене – 20-30% процентов, то в Украине она может достигать 100%", – констатирует Владимир Лапа.

Напомним, ранее в продовольственной организации ООН (ФАО) заявили, что Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты.

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