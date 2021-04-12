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Українців заспокоїли: цукор дешевшає, а ціну курятини і яєць заморозять до Великодня

12 квітня, 20:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Моніторинг Держстату показав зниження ціни певних видів хліба, круп, масла, яєць та ходових овочів

Представники торгових мереж і профільних асоціацій обговорили ситуацію з цінами на продукти і дійшли висновку, що до Великодня вартість їжі залишиться стабільною.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Міністерство навело дані оперативного моніторингу Держстату споживчих цін на соціально значущі товари, з якого випливає, що ціни зупинилися і підстав для зростання нема.

Окрім того, за останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів: певних видів хліба, круп, масла вершкового, яєць, цибулі, моркви та картоплі.

Представники рітейлу також заявили, до Великодніх свят ціни на продукти залишаться стабільними. Наприклад, у Союзі птахівників підтвердили, що найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається.

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В "Укрцукрі" також кажуть, що причин для подорожчання цукру нема. Це пов’язано з очікуванням найближчим часом на імпорт в Україну 120 тис. тонн цукру-сирцю для переробки на внутрішньому ринку. Тож у деяких регіонах оптово-відпускна ціна на цукор знизилася, запевняють в асоціації.

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні в березні 2021 року в річному вираженні, порівняно з березнем 2020 року, прискорилася до 8,5%. Для порівняння: ще в січні інфляція становила 6,1%. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.

Також нагадаємо, зниження врожаю 2020-го вплинуло на ціни на продукти. Зокрема, сильно подорожчали яйця, крупи, соняшникова олія. Також експерти вважають, що поганий урожай зернових позначиться на вартості хліба, який подорожчає на 10%.

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продукти статистика подорожчання цукор овочі яйця Мінекономіки Держстат курятина Укрцукор

Джерело: Сьогодні

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