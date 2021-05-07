Цены в мае: что подорожает, почем будет клубника и молодая картошка

Фото: УНИАН

В этом году цены на основные продукты питания неприятно удивляют. Только за первый квартал еда в целом подорожала на 6%, а в годовом измерении инфляция продуктов питания составила 11%.

Реклама

В апреле многие группы товаров продолжали дорожать. И прогнозы экспертов на май тоже не дают особых поводов для оптимизма. Хотя, конечно, сезонное падение цен на молодые овощи и зелень никто не отменял.

Молодой урожай в разы дороже, чем год назад

Тепличные огурцы, помидоры и другие ранние овощи в этом году появились на прилавках магазинов в апреле и уже начали дешеветь. Но, несмотря на это, цены на них остаются намного выше, чем год назад.

Так, по данным аналитической службы "Шувар инфо", за последние две недели оптовые цены на украинские помидоры снизились с 57,5 до 51,5 грн, а в прошлом году в то же время средняя оптовая цена составляла уже 37,5 грн. Капуста подешевела с 30 до 22 грн, а в прошлом году в это время стоила на оптовых рынках 9 грн. Кабачки с конца апреля подешевели с 46 до 18,5 грн, а в прошлом году в начале мая производители отдавали их уже по 8 грн.

Оптовые цены на отечественные огурцы с 20-х чисел апреля на "Шуваре" снизились втрое – с 59 до 17,5 грн. Импортные подешевели с 54 до 22 грн. Но в рознице огурцы до сих пор продаются по 60 грн.

Реклама

/ Фото: freepik.com

А вот зелень пока не только не дешевеет, но и растет в цене. Так, оптовые цены на украинский салат за последние пару недель поднялись с 52,5 до 70 грн (в прошлом году они составляли 13 грн). Редис подорожалс 12,5 до 14 грн за пучок. При этом эксперты уверяют, что в середине мая на прилавках может появиться уже грунтовый редис, который будет значительно дешевле тепличного.

"Обычно в мае украинские потребители имеют возможность приобрести уже так необходимую организму зелень по цене ниже, чем зимой. Однако в начале мая 2021 года наблюдается рост цен на некоторые виды зелени и овощей. Особенно высокая цена наблюдается на укроп и огурцы. 100 г укропа сейчас можно приобрести за 20,45 грн, а огурцы по 62,45 грн за кг, что на 43% и 40% соответственно превышает цены прошлого года в аналогичный период. Причиной такого роста цен на указанные позиции стали неблагоприятные погодные условия в Украине, а точнее, низкая температура воздуха в марте-апреле. Она не позволила украинским производителям вовремя начать процесс выращивания огурцов и зелени в теплицах без дополнительного отопления, что повлекло за собой дефицит огурцов и некоторых видов зелени и соответствующий рост цен. Но в ближайшие неделю-две стоит ожидать постепенное увеличение предложения и снижение цены", – говорит аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

Клубнику и молодой картофель ждем в середине месяца

Сегодня в продаже уже появилась импортная клубника и даже черешня. Но даже оптовые цены на эти лакомства кусаются.

"Садовая земляника (клубника) и черешня уже доступны на рынке "Шувар". Правда, сейчас в основном есть импортная ягода. Цены на импортную клубнику стартуют от 135 грн за кг, а на импортную черешню – от 400 грн. Основной наплыв украинской ягоды ждем с середины мая", – говорит pr-менеджер ОРСП "Шувар" Ярослав Алехин.

Реклама / Фото: Pixabay

В минувшем году импортная клубника в это время стоила примерно так же, хотя эксперты говорили, что урожай на нее может быть худшим за последних 5 лет. А вот черешня была почти вдвое дешевле – 275 грн/кг.

Также через пару недель можно будет купить в магазинах молодой картофель. Причем он, вероятно, будет даже дешевле картошки старого урожая.

"Картофель молодой уже появился в продаже, а высокий сезон ожидаем через неделю-полторы. Цена начинается с 5 грн за килограмм", – рассказывает Ярослав Алехин.

Старые овощи продолжают расти в цене

Овощи прошлогоднего урожая в этом году уже тоже вдвое дороже, чем были весной 2020-го, и продолжают дорожать. Так, по данным сайта "Минфин", капуста за последний месяц подорожала на полторы гривни. Оптовая цена на этот овощ в среднем 9 грн, хотя год назад была 4,5 грн. Свекла тоже выросла в цене за месяц почти на гривню.

"В этот период уже заканчиваются запасы овощей, которые были собраны осенью, соответственно, растет цена на них", – говорит Ярослав Алехин.

А вот мука, которая с минувшей осени была одним из лидеров по росту цен, похоже, перестала дорожать. По данным "Шувар. инфо", оптовые цены за последние пару недель снизились на 50 копеек – с 15,5 до 15 грн/кг. По данным "Минфина", который отслеживает цены в супермаркете, за последний месяц цены в рознице на муку снизились в среднем с 19,51 до 18,95 коп.

Реклама

Продолжают дорожать сахар и растительные масла. Так, подсолнечное масло в рознице за минувший месяц выросло в цене в среднем на 3,65 грн за бутылку, сахар подорожал на гривню за кило. По мнению экспертов, существенного снижения цен на сельхозпродукцию, которую Украина экспортирует (мука, растительное масло, сахар и др.), можно ожидать в лучшем случае после сбора нового урожая, да и то не со 100%-ной гарантией.

По-прежнему растут цены на яйца и мясо, что связывают, в частности, с высокими ценами на корма.

Относительно стабильны сейчас цены на крупы (хотя гречка понемногу растет в цене) и молочные изделия. Яйца, подорожавшие перед Пасхой, пока остаются дорогими, хотя в мае ожидается некоторое снижение цен на этот продукт.

Что будет с ценами в магазинах после локдауна, смотрите в сюжете: