Мост в Молдову и "золотые" огурцы – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В опте огурцы подешевели в три раза, однако торговцы на рынках продолжают ломить цены

Затяжная весна привела к нехватке и подорожанию ранних овощей, Укравтодор всерьез намерен добиться, чтобы из Киева в Кишинев можно было добраться за пять часов, а Таиланд преподнес украинцам неприятный сюрприз.

Мост в Молдову

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"Дочка" Укравтодора объявила тендер на проектирование и строительство нового моста через Днестр в Ямполе Винницкой области. Со стороны Украины к мосту будет прилегать подход длиной в 1,6 км, а со стороны Молдовы – в три раза длиннее. Тендер должны провести 6 июня. Одно из его условий – завершить строительство моста до конца 2022 года, расчетная стоимость которого 3,4 млрд грн.

Благодаря строительству этого моста воплотится в жизнь обещание президента Владимира Зеленского, данное лидеру Молдовы Майе Санду, что из Киева в Кишинев можно будет доехать за пять часов на авто.

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"Золотые" огурцы

Аналитики оптового рынка "Шувар", где продаются ранние овощи, обратили внимание, что за последние две недели снизились оптовые цены на ряд любимых украинцами продуктов :

украинские помидоры подешевели с 57,5 до 51,5 грн (в прошлом году – 37,5);

капуста подешевела с 30 до 22 грн (в прошлом году – 9);

кабачки подешевела с 46 до 18,5 грн (в прошлом году – 8);

отечественные огурцы подешевели с 59 до 17,5 грн, импортные – с 54 до 22 грн, но в рознице до сих пор продаются по грабительской цене в 60 грн/кг.

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А вот зелень даже растет в цене. Украинский салат за последние пару недель в опте поднялся с 52,5 до 70 грн (в прошлом году – 13). Редис подорожал с 12,5 до 14 грн за пучок.

В продаже появились импортная клубника и черешня, но даже оптовые цены на эти лакомства кусаются. Стоимость клубники стартует со 135 грн/кг, черешни – от 400 грн (в прошлом году – 275).

Зато через пару недель уже можно будет купить по сносной цене молодой картофель отечественного производство. По словам аналитиков, его стоимость будет даже ниже, чем картошки старого урожая – от 5 грн/кг.

Из Киева в Ужгород – за два часа

Из столичного аэропорта "Борисполь" со 2 июля возобновятся рейсы в Ужгород. Авиакомпания Windrose уже открыла продажу билетов: тикет в одну сторону обойдется в 649 грн, туда-обратно – от 1391. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Время вылета из Киева – 09:30, из Ужгорода – 12:20. Время в пути – 1:50 в сторону Киева и два часа в направлении Ужгорода.

Таиланд обложит украинцев "данью"

Власти любимого украинцами Таиланда неприятно удивили. С 2022 года они намерены обложить иностранных туристов "данью" в 300 батов (9,6 доллара), сообщает Bangkok Post.

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Как рассказал министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан, деньги пойдут в туристический фонд на случай ЧП. По словам чиновника, если Таиланд в 2022 году привлечет 20,8 млн туристов, то они внесут в фонд 6,2 млрд батов (198,7 млн долларов). При этом правительство поставило цель привлечь в страну в этом году 3–4 млн туристов. Как говорится, с миру по нитке – голому рубаха.

Напомним, что благодаря высокому рейтингу украинского паспорта и безвизу, в 2019 году Королевство Таиланд 2019 року посетили более 100 тысяч украинцев, что стало рекордом.

Напомним, 6 мая сайт "Сегодня" сообщал, что Верховная Рада должна принять законы для МВФ, а водке грозит новое подорожание.