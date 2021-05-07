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Из аэропорта "Борисполь" можно будет улететь в Ужгород: когда запустят рейсы и сколько стоят билеты

7 мая, 08:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вопрос восстановления полноценной работы аэропорта на Закарпатье поднимается уже не первый год. Еще одна авиакомпания сделала попытку запустить регулярные рейсы

Фото: Петр Порошенко / Facebook

Фото: Петр Порошенко / Facebook

Из столичного аэропорта "Борисполь" со 2 июля возобновятся авиарейсы в аэропорт "Ужгород", который никак не может начать полноценную работу. Продажа билетов уже открыта. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Windrose. Билеты в одну сторону стоят от 649 гривен, туда-обратно – от 1391 гривни, свидетельствуют данные службы онлайн-бронирования авиакомпании.

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В целом рейсы будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Время вылета из Киева – 09:30, из Ужгорода – 12:20. Время в пути – 1:50 в сторону Киева и два часа в направлении Ужгорода.

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Напомним, вопрос возобновления работы аэропорта в Ужгороде поднимается уже не первый год, а все потому, что взлетно-посадочная полоса заканчивается на границе со Словакией, поэтому самолеты вынужденно взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство соседней страны.

Как известно, в 2019 году рейсы из Киева в Ужгород запускала авиакомпания "Мотор сич". Однако самолеты летали по этому маршруту всего два месяца, после чего рейсы отменили.

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