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В украинских селах разрешили строительство многоэтажек

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
10 сентября, 17:43
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В суд обратилась общественная организация "Круг украинских строителей"
Общественная организация в судовом порядке добилась разрешения на строительство многоквартирных домов
Общественная организация в судовом порядке добилась разрешения на строительство многоквартирных домов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине разрешили строить многоэтажные дома в селах с населением более 1 тысячи человек. Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда Киева по результатам рассмотрения решения Окружного админсуда.

Таким образом, Апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда о признании противоправным отмены приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажных домов в кварталах усадебной застройки и селах с населением более 1 тыс человек.

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"Со 2 сентября решение вступило в законную силу и соответствующие нормы ГСН больше не действуют. Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы", – сообщил управляющий партнер юридической компании TOTUM Юрий Хапко.

Суд отменил пункт ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планирование и застройка территорий", согласно которому максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тыс. человек составляет 12 м (четыре этажа). А размещение многоквартирных домов вообще не допускается.

Кроме того, до решения суда, в городах с населением до 50 тысяч человек запрещалось строить высотки выше 27 метров (до 9), а с населением 50-100 тысяч – более 48 метров (до 16 этажей).

Что известно о "Круге украинских строителей"

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С иском обратилась общественная организация "Круг украинских строителей". Эта компания принадлежит Юрию Кватерчуку. По данным "Экономической правды", Кватерчук – друг детства, кум и бизнес-партнер Владимира Родина в строительной группе компаний BD Holding. Родин был помощником бывшего первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова и бывшим сотрудником СБУ.

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