С начала года в Украине на 20% выросли объемы строительства жилья

Объемы строительства жилья в Украине в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,9%. При этом в июле строительство жилья выросло на 39,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, за январь-июль 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован нулевой рост, в июле – падение на 0,5%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2021 года составил 97,4 млрд гривен.
Новое строительство составило 35,6% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 36,5%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,9%.
Географический охват в статистике:
Все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
В Украине прогнозируют рост цен на недвижимость
Непрерывный рост цен на недвижимость в Украине вызван аппетитами "Укрзализныци", которая хочет повысить тарифы на грузовые перевозки. И цепная реакция из-за действий монополиста затронет далеко не только сферу строительства, убеждены эксперты, с которыми беседовал журналист Николай Антофийчук для новостей "Сегодня".
Александр Руданов, который возглавляет Всеукраинский союз специалистов по недвижимости, говорит – цены взбесились. Еще немного и застройщики не смогут спрогнозировать стоимость квадратных метров на момент завершения строительства.
"За первое полугодие 2021 года себестоимость строительства жилья уже выросла – это по данным Госстата. Выросла в среднем на 13%", – говорит специалист.
И это только начало. 12 миллиардов гривен дополнительного заработка на грузовых перевозках, которые запланировала себе "Укрзализныця", неизбежно повлияют почти на все сферы экономики. И строительство и рынок недвижимости – едва ли не первые под ударом.
Ранее мы также писали:
В период карантина популярностью стали пользоваться любые дома недалеко от города. На сколько цены взлетят до конца года.
Напомним, что всем, у кого квартиры больше 60 квадратных метров и дома свыше 120, придется заплатить налог.
- Также в какую недвижимость лучше инвестировать сбережения.
Больше новостей смотрите в полном выпуске "Сегодня":