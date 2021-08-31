С начала года в Украине на 20% выросли объемы строительства жилья

В январе-июле 2021 года в Украине объем произведенной строительной продукции составил 97,4 млрд гривен

Новое строительство составило 35,6% от общего объема производимой строительной продукции. Коллаж: "Сегодня"

Объемы строительства жилья в Украине в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,9%. При этом в июле строительство жилья выросло на 39,3%.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за январь-июль 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован нулевой рост, в июле – падение на 0,5%.

Индексы строительной продукции за январь-июль 2021 года

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2021 года составил 97,4 млрд гривен.

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Новое строительство составило 35,6% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 36,5%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,9%.

Индексы строительной продукции по видам за за январь-июль 2021 года

Географический охват в статистике:

Все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В Украине прогнозируют рост цен на недвижимость

Непрерывный рост цен на недвижимость в Украине вызван аппетитами "Укрзализныци", которая хочет повысить тарифы на грузовые перевозки. И цепная реакция из-за действий монополиста затронет далеко не только сферу строительства, убеждены эксперты, с которыми беседовал журналист Николай Антофийчук для новостей "Сегодня".

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Александр Руданов, который возглавляет Всеукраинский союз специалистов по недвижимости, говорит – цены взбесились. Еще немного и застройщики не смогут спрогнозировать стоимость квадратных метров на момент завершения строительства.

"За первое полугодие 2021 года себестоимость строительства жилья уже выросла – это по данным Госстата. Выросла в среднем на 13%", – говорит специалист.

И это только начало. 12 миллиардов гривен дополнительного заработка на грузовых перевозках, которые запланировала себе "Укрзализныця", неизбежно повлияют почти на все сферы экономики. И строительство и рынок недвижимости – едва ли не первые под ударом.

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