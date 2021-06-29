Почти без вариантов: в какую недвижимость лучше инвестировать сбережения

Покупатели квадратных метров рассчитывают на инвестиционный доход, но получить серьезную прибыль сейчас непросто

Жилье в новостройках становится все более популярным / Фото: Данил Павлов

Из-за большой волатильности валюты, низких процентов по депозитам и высокой инфляции украинцы продолжили активно инвестировать в недвижимость. Люди рассчитывают заработать на перепродаже жилья, когда на него вырастут цены, и таким образом увеличить собственный капитал.

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Но, несмотря на недавнее подорожание недвижимости, перспектив для бурного роста цен на жилье нет. А чтобы не потерять средства, лучше покупать "квадраты" за городом или небольшие квартиры в районах с развитой инфраструктурой.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель Perfomance Management, бизнес-эксперт Сергей Сароян.

"Из-за отсутствия развитого рынка у украинцев не остается особого выбора, кроме как нести деньги на рынок недвижимости в расчете на получение инвестиционного дохода. Проблема в том, что особых экономических предпосылок для роста цен нет. Доступная ипотека по сути отсутствует, так что о массовом спросе говорить не приходится", – констатировал эксперт.

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Он уточнил, что стоимость недвижимости растет главным образом на первичном рынке. Но не потому, что ее активно перепродают, – просто украинцы больше не хотят жить в домах советской постройки и стали ценить дополнительный комфорт.

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Наибольший интерес покупателей наблюдается в сегменте загородной недвижимости, а также 1-2-комнатных квартир вблизи развитой инфраструктуры. Именно такие квадратные метры подорожают заметнее всего, отметил Сароян.

Напомним, ранее в Госстате подсчитали, что квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%.

А о плюсах и минусах популярных из-за своей дешевизны смарт-квартир узнавайте из сюжета "Сегодня":