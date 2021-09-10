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В українських селах дозволили будівництво багатоповерхівок

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
10 вересня, 17:43
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До суду звернулася громадська організація "Коло українських будівельників"
Громадська організація в судовому порядку домоглася дозволу на будівництво багатоквартирних будинків
Громадська організація в судовому порядку домоглася дозволу на будівництво багатоквартирних будинків / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні дозволили будувати багатоповерхові будинки в селах з населенням понад 1 тисячі осіб. Про це йдеться в постанові Шостого апеляційного адміністративного суду Києва за результатами розгляду рішення Окружного адмінсуду.

Отже, Апеляційний суд відхилив скаргу Міністерства розвитку громад і територій на рішення Окружного адмінсуду про визнання протиправним скасування наказу міністерства про закріплення в державних будівельних нормах заборони на будівництво багатоповерхових будинків в кварталах садибної забудови і селах з населенням понад 1 тис осіб.

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"З 2 вересня рішення вступило в законну силу і відповідні норми ДБН більше не діють. Це відкриває вікно можливостей для забудовників в передмісті столиці", – повідомив керуючий партнер юридичної компанії TOTUM Юрій Хапко.

Суд скасував пункт ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планування та забудова територій", згідно з яким максимальна допустима висота житлової забудови в селах з населенням понад 1 тис. осіб становить 12 м (чотири поверхи). А розміщення багатоквартирних будинків взагалі не допускається.

Крім того, до рішення суду, в містах з населенням до 50 тисяч осіб заборонялося будувати висотки вище 27 метрів (до 9 поверхів), а з населенням 50-100 тисяч – більше 48 метрів (до 16 поверхів).

Що відомо про "Коло українських будівельників"

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З позовом звернулася громадська організація "Коло українських будівельників". Ця компанія належить Юрію Кватерчуку. за даними "Економічної правди", Кватерчук – друг дитинства, кум і бізнес-партнер Володимира Родіна в будівельній групі компаній BD Holding. Родін був помічником колишнього першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофимова і колишнім співробітником СБУ.

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