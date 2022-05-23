Цены и не думают падать? Сколько стоит квартира во Львове

Рассказываем, какие цены установили на недвижимость в конце мая

Какие сейчас цены на квартиры во Львове / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В разных регионах Украины цены на жилье отличаются. Например, в Киеве они резко упали, а вот во Львове ситуацию можно назвать стабильной.

Сколько нужно отдать за квартиру в Киеве в конце мая? "Сегодня" воспользовались данными с сайта для поиска жилья и рассказывают о ценах.

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Сколько стоит однокомнатная квартира

Самый дешевый вариант однокомнатной стоит 15 тыс. долларов (443 201 грн). Площадь такой квартиры составляет 17 м кв., подключены газ, вода и свет, однако этому жилью нужен ремонт.

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Есть еще несколько вариантов с похожими условиями и примерно такой же ценой. Лучшие условия предлагают в квартире за 27 000 дол. (797 761 грн) на 19 м. кв. с ремонтом и новой мебелью.

Уровень цен растет на квартиры в новостройках. К примеру, однокомнатная квартира в новом ЖК на 48,6 м кв. стоит уже 54 000 дол. (1 595 522 грн). Но ремонта в нем еще нет.

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Жилье на 21 м кв. после евроремонта можно приобрести за 27 500 дол. (812 534 грн).

В целом многие квартиры с разными условиями продают в пределах 1 500 000 – 1 800 000 грн. Цены за самые дорогие однокомнатные доходят до 5 000 000 грн. Как, например, квартира на 85 м кв. с незавершенным ремонтом в новостройке, цена которой – 4 727 472 грн.

Цены на двухкомнатные

Самуя дешевуя двухкомнатнуя на 65 м кв. можно купить всего за 160 000 грн. А выглядит она так:

А дальше суммы увеличиваются. За 27 900 дол. (824 353 грн), можно купить жилье на 45 м кв., где еще пока идет строительство. Очень много вариантов есть от 1 000 000 грн до 1 200 000 грн. К примеру, за 42 000 дол. (1 240 961 грн) продают двухкомнатную квартиру на 40 м кв. Как отмечают владельцы, к квартире принадлежит сарай, а самому жилью нужен ремонт.

Цены на самые дорогие двухкомнатки колеблются в пределах 8 000 000 – 10 000 000 грн. Наибольшую цену за такую квартиру среди актуальных предложений установили на уровне 450 000 дол. (13 296 015 грн). Ее площадь – 100 м кв.

Цены на трехкомнатные квартиры

В этом сегменте цены в новостройках стартуют от 1 200 000 грн. А вот на вторичном рынке самый дешевый вариант на 63 м кв. стоит 44 000 дол. (1 300 055 грн).

На 61 м кв. трехкомнатную квартиру можно купить за 54 500 дол. (1 610 295 грн).

Именно по таким ценам очень много вариантов. Также многие объявления предлагают цены на трехкомнатные квартиры от 2 000 000 грн до 3 000 000 грн.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры стоят около 10 000 000 грн. Например, за такую цену есть такой вариант:

Но среди всех предложений самая большая цена есть на трехкомнатную квартиру на 83 м кв. в которой, как отмечают владельцы, все готово к ремонту. И стоит она 87 162 765 грн.

Как война перевернула цены на недвижимость

Раньше мы рассказывали, что во Львове средняя стоимость квартир выросла. Все типы жилой недвижимости подорожали еще до начала военного положения. Рост продолжился и после вторжения РФ. И несмотря на то, что из-за закрытия реестров продавать и покупать квартиры было запрещено, с февраля средняя цена поднялась на 3-5%.

Читайте в нашем материале, какие именно квартиры подорожали больше всего, а также, что произошло с ценами в других городах.

Кроме того, эксперты объяснили, почему в ближайшее время застройщики вынуждены будут снизить цены на готовое жилье, а также сколько такая ситуация продержится.

"Сегодня" также пообщались с экспертами и узнали, что наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях. Мы рассказывали и о том, сколько будет стоить покупка квартиры в новостройке в Германии.