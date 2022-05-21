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Жизнь за границей: за сколько можно купить квартиру в новостройке в Германии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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21 мая, 17:09
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Рассказываем, за сколько можно купить собственную квартиру в новостройке в Берлине
Сколько придется отдать за квартиру в новостройке
Сколько придется отдать за квартиру в новостройке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

С начала полномасштабной войны на территории Украины немало украинцев выехало именно в Германию. Многие из них интересуются не только арендой квартиры, но и покупкой.

"Сегодня" расскажет вам, сколько же стоит купить квартиру в новостройке в Берлине.

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В первую очередь следует отметить, что стоимость квартир формируется согласно таким показателям, как: расположение жилья, качество ремонта, количество комнат и т.д. Купить квартиру в Берлине можно по цене от 151,5 тыс. евро до 5,6 млн евро (4,9-184,8 млн грн).

Так, рассмотрим подробнее на конкретных примерах.

Например, по данным ew-realestate.de, стоимость 2-комнатной квартиры в Берлине в районе Лихтенрад с общей площадью в 56,95 м.кв. обойдется в 306,5 тыс. евро или 10,1 млн грн. Она выглядит так:

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Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

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Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

1-комнатная квартира в центре западного Берлина с общей площадью 27,76 кв. м. будет стоить 259,5 тыс. евро или 8,5 млн грн.

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

А 3-комнатная в центре Берлина, в "модном районе" с общей площадью 97,54 кв. м. обойдется вам в 757,5 тыс. евро или 24,9 млн грн.

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

Самая дорогая квартира, которую нам удалось найти, будет стоить 5,6 млн евро или 184,8 млн грн. Это 8-комнатная квартира класса люкс с общей площадью 300 м.кв. и собственным участком, паркингом, расположенная в Берлине в районе Груневальд.

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

Квартира в Берлине
Квартира в Берлине / Фото: скриншот

Купля-продажа жилья в Украине во время войны

"Сегодня" объясняли, что теперь украинцы, желающие купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Список сформирован на основании заявлений нотариусов, но он еще не окончательный и будет дополняться.

"Сегодня" также пообщались с экспертами и узнали, в каких городах недвижимость будет иметь наибольший спрос.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин изменил правила компенсации за разрушенное жилье для украинцев. Теперь получить деньги можно будет еще за один вид недвижимости.

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