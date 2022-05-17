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Война перевернула цены на недвижимость: сколько теперь украинцы должны платить за жилье

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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17 мая, 12:27
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Рассказываем, как с начала полномасштабного вторжения РФ изменились цены на квартиры во Львове, Киеве и Днепре
Как изменились цены на квартиры
Как изменились цены на квартиры / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине подорожали квартиры в новостройках. Выросли цены и на другие виды квартир, хотя некоторых военное подорожание не коснулось.

Аналитики OLX сравнили, за сколько квартиры во Львове, Киеве и Днепре продавали до начала военного положения и сколько они стоят сейчас.

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Цены на жилье во Львове

В этом городе средняя стоимость квартир выросла. Все типы жилой недвижимости подорожали еще до начала военного положения. Рост продолжился и после вторжения РФ. И несмотря на то, что из-за закрытия реестров продавать и покупать квартиры было запрещено, с февраля средняя цена поднялась на 3-5%.

Больше всего цены растут на двух- и трехкомнатные квартиры. Во вторичном фонде трехкомнатная квартира в сентябре-ноябре 2021 года стоила в среднем 53 962 долларов (1 594 690 грн), в феврале 2022 года – 58 438 дол. (1 726 965 грн), а с момента, когда недвижимость разрешили продавать, а именно с 19 апреля, сумма возросла до 67 303 дол. (1 988 944 грн).

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В жилом фонде от 2011 года цены на трехкомнатные квартиры с февраля до момента возобновления разрешения на продажи выросли на 23 550 дол. (695 951 грн), а в новостройках на 5 822 дол. (1 720 52 грн).

Ситуация в Киеве

"В Киеве несколько подешевели квадратные в жилом фонде с 2011 года. По аналитике OLX Недвижимость, однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь сейчас стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно. Также несколько снизились в цене однокомнатки: на вторичном фонде квартиры подешевели на 6% по сравнению с февралем, а в новостройках – на 5,4%", – отмечают аналитики.

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Преимущественно постоянный рост затронул только трехкомнатные квартиры. Цены осенью 2021, в феврале 2022 и с середины апреля изменились так:

  • вторичный фонд: 79 946 дол. (2 362 572 грн), 89750 дол. (2 652 300 грн), 91000 дол. (2 689 241 грн) соответственно;
  • жилищный фонд от 2011 года: 214 602 дол. (6 341 939 грн), 212 308 дол. (6 274 147 грн), 220 000 (6 501 462 грн);
  • новостройки: 103 863 дол. (3 069 369 грн), 118 283 дол. (3 495 511 грн), 141 250 дол. (4 174 234 грн).

Динамика цен в Днепре

В этом городе цены упали на квартиры в жилом фонде с 2011 года. Они сейчас ниже, чем у пик продаж недвижимости. В феврале наблюдался определенный рост, однако затем произошло удешевление.

Однокомнатные квартиры в среднем подешевели на 6,5%, двухкомнатные – на 10%, а трехкомнатные – на 12,5%. Снизились цены и в новостройках Днепра. По сравнению с февралем однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%, двухкомнатные – на 19%, а вот трехкомнатные подорожали на 3,5%.

В общем, ситуация с ценами описана на этих скриншотах.

Что нужно знать о купле-продаже жилья во время войны

"Сегодня" объясняли, что теперь украинцы, желающие купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Список нотариусов постоянно дополняется. Кроме того, есть и другие ограничение на куплю-продажу жилья.

"Сегодня" также пообщались с экспертами и узнали, что наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях.

"В городах, лежащих далеко от линии фронта в центре и на западе Украины, цены на жилье могут возрасти даже на 10% от довоенного уровня. Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах, как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – рассказал Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

На рынке жилья столицы, по мнению эксперта, меньше всего просядут цены в бюджетном сегменте, а вот квартиры с ценником от 50 000 долларов могут подешеветь больше.

Мы тоже рассказывали, за сколько можно купить жилье в Ужгороде, и за сколько в Ирпене владельцы жилья в новостройках готовы продать свои квартиры.

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