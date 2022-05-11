Цены выросли до 10%: где квартиры в новостройках подорожали больше всего

Уже почти в половине новых жилых комплексов по Украине возобновились продажи квартир

Какие изменения произошли на рынке недвижимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У украинцев восстановилась возможность купить квартиру в новостройке. С начала военного положения около 40% всех жилых комплексов страны уже открыли продажи.

Об этом сообщили в сервисе поиска недвижимости ЛУН.

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Где продажи возобновились больше всего

Лидерами являются три региона – Закарпатская, Ивано-Франковская и Черкасская области. Там уже продают квартиры в 92% новостроек.

Во Львовской области этот показатель составляет 90%, в Черновцах – 76%, в Одессе – 56%, Киеве и области – 14%.

А вот в Запорожье только в 8% новостроек продают жилье.

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Как изменились цены

Если данные о ценах на такую недвижимость сравнить с данными по состоянию на 23 февраля этого года, то квартиры подорожали так:

в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской и Львовской областях цены увеличились на 7-10%;

Черновцах – на 7%;

в Киеве, Киевской области и Одессе цены почти не изменились.

Что нужно знать о купле-продаже жилья во время войны

"Сегодня" объясняли, что теперь украинцы, желающие купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Список сформирован на основании заявлений нотариусов, но он еще не окончательный и будет дополняться.

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Какие еще ограничения были введены на время военного положения, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также пообщались с экспертами и узнали, что наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях.

"В городах, лежащих далеко от линии фронта в центре и на западе Украины, цены на жилье могут возрасти даже на 10% от довоенного уровня. Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах, как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – рассказал Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

На рынке жилья столицы, по мнению эксперта, меньше всего просядут цены в бюджетном сегменте, а вот квартиры с ценником от 50 000 долларов могут подешеветь больше.

Мы также рассказывали, где ведут активное строительство жилья и сколько просят за квартиры в новостройках Львова.

Читайте также и о том, что Кабмин изменил правила компенсации за разрушенное жилье для украинцев. Теперь получить деньги можно будет еще за один вид недвижимости.