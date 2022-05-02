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Недвижимость снова можно продавать и покупать: какие нюансы и что будет с ценами

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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2 мая, 17:20
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Кабмин снова открыл доступ к реестрам, но при заключении сделок появились дополнительные условия
Рассказываем, что изменится на рынке недвижимости
Рассказываем, что изменится на рынке недвижимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На третьем месяце войны России против Украины правительство открыло возможность снова заключать сделки на рынке недвижимости. Раньше жилье продавалось по полулегальным схемам. Теперь хоть и ограничениями, но сделки заключать можно.

"Сегодня" вместе с экспертами разобрались, что будет с ценами на квадратный метр в разных регионах и каковы особенности заключения сделок во время войны.

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Процесс пошел

С начала войны Минюст закрыл ряд реестров, в том числе и недвижимого имущества. Из-за этого легальный рынок недвижимости фактически был парализован более двух месяцев.

Но теперь рынок недвижимости снова заработал. Правительство разрешило регистрировать сделки купли-продажи имущества, правда, с рядом ограничений.

Самое главное из них заключается в том, что в течение 30 дней после регистрации права собственности с недвижимостью нельзя проводить практически никаких действий. Это сделано для того, чтобы исключить мошенничество.

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Также Кабмин запретил куплю-продажу жилья по доверенности. Это фактически лишит возможности продать свои квартиры или дома граждан, которые выехали за рубеж.

"Это условие существенно сократит количество предложений на рынке. На западе Украины многие заробитчане, уезжая из Украины на работу, оставляли доверенности родственникам, чтобы те продавали их недвижимость. Теперь им придется вернуться в Украину, чтобы заключить сделку или же отказаться от продажи до того момента, как будут внесены изменения в эти правила, – поясняет "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

С учетом обстоятельства, что не все мужчины – владельцы жилья готовы вернуться в страну, до окончания военного положения их недвижимость на рынок не попадет.

По словам эксперта, многие переселенцы, которые сейчас находятся в Европе, также не смогут продать свои квартиры, пока не вернутся в Украину.

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"Часто бывает так, что квартира оформлена в совместную собственность мужем и женой. В этом случае на сделке должны быть оба совладельца квартиры или дома. То есть чтобы продать такую квартиру, женщине нужно будет оставить за границей детей и приехать в Украину. Думаю, что такая категория продавцов пока откажется от сделок, что сократит предложение", – прогнозирует Юрий Пита.

Территориальные особенности

Как сообщили в Министерстве юстиции, есть еще ряд особенностей функционирования рынка недвижимости в военное время. Так, нотариальное удостоверение договора об отчуждении недвижимого имущества, ипотеки, установлении доверительной собственности будет осуществляться:

  • исключительно по месту нахождения недвижимого имущества (кроме недвижимого имущества, расположенного в Киеве или Киевской области);
  • исключительно нотариусом, рабочее место (контора) которого расположено в городе Киеве или Киевской области – на недвижимое имущество, расположенное в городе Киеве или Киевской области, по местонахождению такого имущества, или местонахождению юридического лица, или по зарегистрированному месту жительства физического лица – одного из сторон соответствующего договора.

Ценовые тенденции

Что касается цен на жилье в первые недели после того, как заработает рынок недвижимости, то тенденции здесь будут повторять ситуацию на рынке аренды. Наибольшим спросом будет пользоваться недвижимость в западных и центральных областях.

"В городах, которые находятся далеко от линии фронта в центре и на западе Украины цены на жилье могут вырасти даже на 10% от довоенного уровня. Дело в том, что предложение там традиционно ограниченно, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах, как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – прогнозирует Юрий Пита.

На рынке жилья столицы, по мнению эксперта, меньше всего просядут цены в бюджетном сегменте, а вот квартиры с ценником от 50 тысяч долларов могут подешеветь более существенно.

Ранее мы писали, как меняются ставки аренды в Киеве и других регионах страны. О том, как будут возводить жилье для вынужденных переселенцев, читайте здесь.

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