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Поможет не каждый нотариус: что нужно знать о купле-продаже жилья во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 16:06
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Рассказываем, какие условия установили в Украине на покупку и продажу недвижимости во время военного положения
Как во время войны покупать и продавать недвижимость
Как во время войны покупать и продавать недвижимость / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала действия военного положения в Украине был закрыт доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество. Через два месяца его открыли, и возможность совершать покупку или продажу недвижимости разрешили, однако с определенными условиями

В частности, появился перечень нотариусов, которые в условиях военного положения имеют право совершать нотариальные действия по ценному имуществу. Об этом рассказали на Правительственном портале.

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Кто может удостоверять договоры о купле-продаже недвижимости

Теперь украинцы могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и ранее не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Список сформирован на основе заявлений нотариусов, однако он еще не окончательный и будет дополняться.

В общем, нотариусы, включенные в список, получили право в условиях военного положения удостоверять:

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  • договоры по отчуждению, разделу (выделу) недвижимого имущества;
  • наследственные договоры;
  • договоры ипотеки, о замене кредитора (уступке прав требования) по кредитному договору и/или договору ипотеки, удовлетворению требований ипотекодержателя, установлению доверительной собственности на недвижимое имущество;
  • договоры об определении размера долей в праве общей собственности, раздела общего имущества супругов (выделения из него);
  • договоры ссуды, найма (аренды), лизинга здания или другого капитального сооружения (их отдельной части) сроком не менее трех лет;
  • договоры отчуждения ценных бумаг, корпоративных прав, в том числе договоров о внесении изменений в такие договоры или их расторжении (прекращении);
  • доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом, управление и распоряжение ценными бумагами, корпоративными правами, на право доступа к индивидуальному банковскому сейфу;
  • удостоверять подлинность подписи на актах приемки-передачи доли (части доли) в уставном (складочном) капитале (уставном фонде) юридического лица;
  • выдавать свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывшего из супругов) на основании их совместного заявления, свидетельства о приобретении имущества по публичным торгам (электронным аукционам), в том числе несостоявшихся.

Какие еще ограничения есть во время военного положения

Мы уже рассказывали, что основное правило такое: в течение 30 дней после регистрации права собственности с недвижимостью нельзя проводить собственно никаких действий. Это сделано для того, чтобы исключить мошенничество.

Также Кабмин запретил куплю-продажу жилья по доверенности. Это фактически лишит возможности продать свои квартиры или дома тех граждан, которые выехали за границу.

В Минюсте сообщили, что есть еще несколько особенностей функционирования рынка недвижимости в военное время. К примеру, нотариальное удостоверение договора об отчуждении недвижимого имущества, ипотеки об установлении доверительной собственности:

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  • будет осуществляться исключительно по месту нахождения недвижимого имущества (кроме того, что находится в Киеве или Киевской области);
  • будет осуществляться только нотариусом, рабочее место (контора) которого расположена в городе Киеве или Киевской области – на недвижимое имущество, размещенное в городе Киеве или Киевской области, по месту нахождения такого имущества, или по месту нахождения юридического лица, или по зарегистрированному месту жительства физического лица – одной из сторон соответствующего контракта.

Что будет с ценами на жилье

Как рассказал "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях.

"В городах, лежащих далеко от линии фронта в центре и на западе Украины, цены на жилье могут возрасти даже на 10% от довоенного уровня. Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах Как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – прогнозирует Юрий Пита.

На рынке жилья столицы, по мнению эксперта, меньше просят цены в бюджетном сегменте, а вот квартиры с ценником от 50 тысяч долларов могут подешеветь больше.

Мы также разбирались, сколько стоят квартиры в Борисполе и Вишневом, и за сколько их продают в Ирпене и Буче.

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