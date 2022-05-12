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Квартиры на Закарпатье активно продают: за сколько можно купить жилье в Ужгороде

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 16:09
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Рассказываем об актуальных ценах на квартиры в новостройках Ужгорода и близлежащих городов
В Ужгороде и других городах Закарпатской области активно продают квартиры в новостройках
В Ужгороде и других городах Закарпатской области активно продают квартиры в новостройках / Фото: Getty Images, lun.ua, Коллаж: Сегодня

Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и искать убежище в других областях. Некоторым уже и возвращаться некуда, потому что захватчики уничтожили жилье, поэтому актуален вопрос покупки новых квартир.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт сервиса поиска недвижимости ЛУН и предлагает узнать, какие цены на квартиры в новостройках Закарпатской области.

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Сколько стоит купить квартиру в Ужгороде?

На улице Легоцкого в Ужгороде строят жилые комплексы из 6 домов на 9 этажей каждый. Часть сооружений планируют завершить до конца 2022 года, остальные должны появиться в течение 2023 и 2024 годов. Всего в ЖК должно быть 486 квартир: однокомнатные площадью до 40 кв. м – от 719 тыс. грн, а двухкомнатные площадью до 64 кв. м от 1,17 млн грн.

Купить квартиру в Ужгороде
Купить квартиру в Ужгороде / Фото: lun.ua

Трехсекционный дом комфорт-класса строят на улице Гагарина. Он будет иметь 9 этажей и 223 квартиры. Ввести его в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2024 года, но жилье уже в продаже. Однокомнатки площадью до 45 кв. м стоят от 511 тыс. грн, двухкомнатки площадью до 67 кв.м от 774 тыс. грн, а трехкомнатки площадью до 80 кв.м – от 1,32 млн грн.

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Купить квартиру в Ужгороде
Купить квартиру в Ужгороде / Фото: lun.ua

Четырехсекционный дом премиум-класса на 8-10 этажей строят на Славянской набережной. Две секции в новостройке должны быть закончены до конца 2023 года. Цены на однокомнатные квартиры площадью до 46 кв. м стартуют от 1,14 млн грн, на двухкомнатные площадью до 80 кв. м – от 2,34 млн грн, а на трехкомнатные площадью до 94 кв. м – от 3,27 млн грн.

Купить квартиру в Ужгороде
Купить квартиру в Ужгороде / Фото: lun.ua

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Жилой комплекс на ул. Гленца будет состоять из 5 новостроек на 5, 7, 9 и 10 этажей. Апартаменты комфорт-класса можно купить по ценам от 947 тыс. грн (однокомнатки площадью 50 кв. м), от 1,33 млн грн (двухкомнатки площадью 80 кв. м) и от 1,92 млн грн (трехкомнатки площадью 90 кв. м). Ввести все дома в эксплуатацию планируют до конца 2023 года.

Купить квартиру в Ужгороде
Купить квартиру в Ужгороде / Фото: lun.ua

Продолжается строительство новостроек на ул. Капушанской в Ужгороде. В общей сложности предусмотрено 4 дома комфорт-класса на 7 этажей каждый. Сдать их должны в четвертом квартале 2023 года. Стоимость однокомнатного жилья площадью до 55 кв. м составляет от 662 тыс. грн, двухкомнатной площадью до 69 кв. м – от 987 тыс. грн.

Купить квартиру в Ужгороде
Купить квартиру в Ужгороде / Фото: lun.ua

Квартиры на Закарпатье

Активно застраивают и Закарпатскую область, в частности, купить квартиру можно в новостройке в селе Минай, что в пригороде Ужгорода. На ул. Волошина продолжается строительство жилого комплекса из 6 домов комфорт-класса на 5-6 этажей каждый. Продают квартиры: однокомнатные (до 45 кв. м) от 1,04 млн грн, двухкомнатные (до 75 кв. м) – от 1,47 млн грн, трехкомнатные (до 97 кв. м) от 2,34 млн грн.

Купить квартиру в Минае
Купить квартиру в Минае / Фото: lun.ua

В Сваляве на Физкультурной строят новый дом премиум-класса на 5 секций и 8 этажей. Каждая секция рассчитана на 39 квартир. Первые секции должны сдать в эксплуатацию в конце 2022 – начале 2023 года. Цены на однокомнатки площадью до 40 кв. м стартуют от 818 тыс. грн, двухкомнатки площадью до 72 кв. м – от 1,4 млн грн, а трехкомнатки площадью до 84 кв. м – от 1,51 млн грн.

Купить квартиру в Сваляве
Купить квартиру в Сваляве / Фото: lun.ua

В течение лета 2022 года планируют достроить жилье в Тячеве на ул. Пушкина. Трехсекционный дом на 7 этажей будет содержать 125 квартир. Однокомнатные помещения будут площадью до 44 кв. м. и стоить от 869 тыс. грн, двухкомнатные – площадь до 74 кв. м и цену от 1,86 млн грн, а трехкомнатные – площадь до 120 кв. м и цену от 2,49 млн грн.

Купить квартиру в Тячеве
Купить квартиру в Тячеве / Фото: lun.ua

До начала отопительного сезона должны будут ввести в эксплуатацию апарт-комплекс в Поляне на ул. Курортной. Двухсекционный дом рассчитан на 7 этажей и 91 квартиру. Жилье с одной комнатой в новостройке будет иметь площадь до 40 кв. м и стоить от 934 тыс. грн, с двумя комнатами – площадь до 62 кв. м и стоить от 1,94 млн грн, а с тремя комнатами – площадь до 92 кв. м и стоить от 3,02 млн грн.

Купить квартиру в Поляне
Купить квартиру в Поляне / Фото: lun.ua

Ранее "Сегодня" писали, за сколько сбывают недвижимость в новостройках Львова и области. Узнайте также, следует ли совершать куплю-продажу квартир во время войны.

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