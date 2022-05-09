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Квартира в новостройке Ирпеня: за сколько продают жилье без ремонта

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 14:15
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Рассказываем, за сколько в Ирпене владельцы жилья в новостройках готовы продать свои квартиры
Какие цены на квартиры в новостройках Ирпеня
Какие цены на квартиры в новостройках Ирпеня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Города в Киевской области начинают постепенно восстанавливаться после российской оккупации и боевых действий. Люди начинают выставлять объявления о продаже квартир недалеко от украинской столицы.

"Сегодня" воспользовались одним из сайтов по продаже недвижимости и сравнили цены, по которым владельцы выставляют на свое жилье на продажу в Ирпене.

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Сколько стоит квартира в новостройке без ремонта

Итак, одно из самых свежих объявлений – предлагает однокомнатную квартиру на 37 кв. м. В квартире индивидуальное газовое отопление, а цена такого жилья – 999 180 грн.

Есть вариант двухкомнатного жилья на 39 кв. м за 1 248 445 грн. Вода, электричество и газ подключены, но ремонта нет.

А вот двухкомнатную квартиру в новостройке с большей площадью, 59 кв. м, можно купить за 1 513 359 грн.

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Есть и варианты гораздо дороже – например, за 2 131 491 грн. По такой цене продают двухкомнатную квартиру на 52 кв. м. В ней нет ремонта, но в стоимость включены установленный газовый котел и электростабилизатор на всю квартиру.

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Еще дороже – за 2 435 990 грн – продают двухкомнатную квартиру на 80 кв. м.

В общем, самые дорогие квартиры в Ирпене в новостройках без ремонта стоят около 2 500 000 грн. А вот самые дешевые предлагают приблизительно за 775 000 грн.

Как будут отстраивать дома в Ирпене

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал "Сегодня", что дом, который снаружи выглядит целым и в который ни один снаряд не попал, технические специалисты рекомендуют сносить. А все потому, что взрывы были рядом и у многоэтажки разрушен фундамент, что делает невозможным дальнейшее проживание в ней.

Ответ на вопрос, что делать с тем или иным зданием, дает процедура технического обследования. Для ее проведения есть коммунальные, частные или государственные специалисты, которые могут дать экспертную оценку, в каком состоянии конструкции здания.

"Сейчас процедура для всех одна – подаете заявку в "Дії", чтобы зафиксировать факт повреждения имущества, и ждете, что к вам придут специалисты, проведут техническое обследование и составят акт, где будет указано состояние дома", – пояснил Попенко.

Эксперт добавил, что частные дома, если позволяют технические возможности, будут восстанавливать а если их признают разрушенными, будут отстраивать заново. А вот насчет многоквартирных домов, разрушенных кварталов и даже целых городов – больше вопросов, чем ответов. Случаи бывают разные: например, один дом уцелел, а вокруг него все разрушены, или жилье стоит, а котельные, ТЭС и другие объекты критической инфраструктуры разрушены.

Поэтому эксперт советует:

  • привязываться не к разрушенным домам, а к уцелевшей коммунальной инфраструктуре;
  • оценивать, как тот или иной населенный пункт расположен близко к границе с Россией;
  • учитывать вопросы коммунальной инфраструктуры.

Что нужно знать о купле-продаже жилья во время войны

"Сегодня" объясняли, что теперь украинцы, желающие купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Список сформирован на основе заявлений нотариусов, однако он еще не окончательный и будет дополняться.

Какие еще ограничения были введены на время военного положения, читайте в нашем материале.

Мы также рассказывали, где теперь выгодно купить квартиру под Киевом.

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