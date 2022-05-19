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Квартиры в Черновцах снова в продаже: за сколько можно купить жилье на Буковине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 13:54
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Рассказываем о том, где возводят новостройки в Черновицкой области и сколько стоят квартиры
Коротко про вартість нових квартир у Чернівцях
Коротко про вартість нових квартир у Чернівцях / Фото: Getty Images, lun.ua, Коллаж: Сегодня

Квартирный вопрос остается одним из важнейших, особенно для украинцев, потерявших жилье из-за войны. К счастью, застройщики понемногу возобновляют работу.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт ЛУН и предлагает узнать, сколько стоят квартиры в новостройках в Черновцах в мае.

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Квартиры в Черновцах

На проспекте Независимости идет строительство четырехсекционного сооружения бизнес-класса на 8 этажей. В комплексе будет 143 квартиры, которые планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. Стоимость однокомнатного жилья площадью 40 кв.м составляет от 943 тыс. грн, двухкомнатного площадью 60 кв.м – от 1,35 млн грн, а трехкомнатного площадью 75 кв.м – от 1,75 млн. грн.

Тринадцать домов комфорт-класса на 5-8 этажей строят на ул. Мизюна. Жилой комплекс рассчитан на 628 квартир, которые будут завершены в 2023 году. Однокомнатки (площадь до 47 кв.м) оценивают от 797 тыс. грн, двухкомнатки (площадь до 73 кв.м) – от 1,19 млн грн, трехкомнатки (площадь до 85 кв.м) – от 1,71 млн грн.

В третьем квартале 2023 года планируют завершить работы над трехсекционными домами по ул. Русской. Два дома на 10 этажей будут вмещать по 108 квартир. В продаже остались квартиры на 1, 2, 3 и 5 комнат. Помещение площадью 45 кв.м стоит от 881 тыс. грн, двухкомнатные площадью 70 кв.м – от 1,49 млн грн, трехкомнатные площадью 90 кв.м – от 1,92 млн грн. Пять комнат имеют площадь до 142 кв.м и цену от 2,98 млн. грн.

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Продолжается строительство тринадцати 10-этажек бизнес-класса на Русской. Часть будет введена в эксплуатацию до конца 2022 года, часть – до конца 2024 года. Совокупно это 550 квартир, стоимостью от 663 тыс. грн. Дешевле всего стоят однокомнатные квартиры площадью до 46 кв.м, двухкомнатные квартиры площадью до 89 кв.м имеют цену от 1,04 млн грн, трехкомнатные площадью до 110 кв.м – от 1,77 млн. грн.

До конца 2024 года намерены достроить жилой комплекс из двух 10-этажек комфорт-класса по ул. Винниченко. Доступны 133 квартиры: однокомнатные (площадь до 62 кв.м) по цене от 994 тыс. грн, двухкомнатные (площадь до 75 кв.м) от 1,61 млн грн, трехкомнатные (площадь до 91 кв.м) от 2,18 млн. грн.

Квартиры в Черновицкой области.

В Годилове продолжается строительство четырехэтажного дома премиум-класса по ул. Черновола. Он рассчитан на 55 квартир, которые будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года. Однокомнатное жилье имеет площадь до 56 кв.м и цену от 455 тыс. грн, двухкомнатное – площадь до 79 кв.м и цену от 1,31 млн грн, а трехкомнатное – площадь до 93 кв.м и цену от 1,81 млн грн.

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На ул. Гетмана Мазепы в Чагоре возводят два десятисекционных дома на 4 этажа каждый. В постройках комфорт-класса будет 300 квартир, которые сдадут в эксплуатацию к концу 2022 года. Однокомнатки площадью до 42 кв.м оценивают от 1,2 млн грн, двухкомнатки площадью до 66 кв.м – от 1,79 млн грн, а трехкомнатки площадью до 85 кв.м – от 1,94 млн грн.

Продают квартиры в Сторожинце в новостройке на ул. Ольги Кобылянской, которую уже завершили. Это двухсекционный 5-этажный дом эконом-класса на 58 квартир. Однокомнатные помещения имеют площадь до 55 кв.м и цену от 949 тыс. грн, а двухкомнатные – площадь до 77 кв.м и стоят от 1,36 млн грн.

Как обеспечить украинцев квартирами?

В результате боевых действий многие граждане Украины потеряли дома – дома были разрушены полностью или частично. Сейчас остро стоит вопрос обеспечения их новым жильем. Как правильно обеспечить украинцев компенсацией, рассказал основатель Школы профессионального девелопмента Urbanland Игорь Райков.

По его словам, людям нужно дать выбор и свободу, а решения по компенсациям за утраченное жилье должны быть скорыми. В то же время строить нужно не на скорую руку, а качественно.

"Сначала должно состояться градостроительное проектирование с переосмыслением функций", – убежден Райков.

Он добавил, что на месте полностью разрушенного жилья необязательно отстраивать многоэтажку, а заменить ее чем-нибудь более функциональным. В то же время владельцам недвижимости должны предложить сопоставимую по параметрам и цене альтернативу, с возможностью выбора и доплаты.

Ранее "Сегодня" писали, что в Верховной Раде внесли изменения к процедурам в сфере градостроительной деятельности во время войны, чем упростили восстановление разрушенных городов. Узнайте также, кто заплатит украинцам за восстановление разрушенного РФ жилья.

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