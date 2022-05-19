Квартири в Чернівцях знову в продажу: за скільки можна купити житло на Буковині

Розповідаємо про те, де зводять новобудови в Чернівецькій області та скільки коштують квартири

Коротко про вартість нових квартир у Чернівцях / Фото: Getty Images, lun.ua, Колаж: Сьогодні

Квартирне питання залишається одним із найважливіших, особливо для українців, які втратили житло через війну. На щастя, забудовники потроху відновлюють роботу.

Редакція "Сьогодні" промоніторила сайт ЛУН і пропонує дізнатися, скільки коштують квартири в новобудовах Чернівців у травні.

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Квартири в Чернівцях

На проспекті Незалежності триває будівництво чотирисекційної споруди бізнес-класу на 8 поверхів. Загалом у комплексі буде 143 квартири, які планують здати в експлуатацію до кінця 2023 року. Вартість однокімнатного житла площею 40 кв.м стартує від 943 тис. грн, двокімнатного площею 60 кв.м – від 1,35 млн грн, а трикімнатного площею 75 кв.м – від 1,75 млн грн.

Тринадцять будинків комфорт-класу на 5-8 поверхів зводять на вул. Мізюна. Житловий комплекс розрахований на 628 квартир, які завершать будувати 2023 року. Однокімнатну кваритру (площа до 47 кв.м) оцінюють від 797 тис. грн, двокімнатну (площа до 73 кв.м) – від 1,19 млн грн, трикімнатну (площа до 85 кв.м) – від 1,71 млн грн.

У третьому кварталі 2023 року планують завершити роботи над трисекційними будинками на вул. Руській. Два будинки на 10 поверхів вміщатимуть по 108 квартир. У продажу залишились квартири на 1, 2, 3 та 5 кімнат. Приміщення площею 45 кв.м коштують від 881 тис. грн, двокімнатні площею 70 кв.м – від 1,49 млн грн, трикімнатні площею 90 кв.м – від 1,92 млн грн. П’ять кімнат мають площу до 142 кв.м та ціну від 2,98 млн грн.

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Триває спорудження тринадцяти 10-поверхівок бізнес-класу на Руській. Частину введуть в експлуатацію до кінця 2022 року, частину – до кінця 2024 року. Сукупно це 550 квартир, вартістю від 663 тис. грн. Найдешевше коштують однокімнатні квартири площею до 46 кв.м, двокімнатні квартири площею до 89 кв.м мають ціну від 1,04 млн грн, трикімнатні площею до 110 кв.м – ціну від 1,77 млн грн.

До кінця 2024 року мають намір добудувати житловий комплекс із двох 10-поверхівок комфорт-класу на вул. Винниченка. Доступні 133 квартири: однокімнатні (площа до 62 кв.м) за ціною від 994 тис. грн, двокімнатні (площа до 75 кв.м) – від 1,61 млн грн, трикімнатні (площа до 91 кв.м) – від 2,18 млн грн.

Квартири в Чернівецькій області

У Годилові триває будівництво чотириповерхового будинку преміум-класу на вул. Чорновола. Він розрахований на 55 квартир, які введуть в експлуатацію до кінця 2023 року. Однокімнатне житло має площу до 56 кв.м і ціну від 455 тис. грн, двокімнатне – площу до 79 кв.м і ціну від 1,31 млн грн, а трикімнатне – площу до 93 кв.м і ціну від 1,81 млн грн.

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На вул. Гетьмана Мазепи в Чагорі зводять два десятисекційні будинки на 4 поверхи кожен. У будівлях комфорт-класу буде 300 квартир, які здадуть в експлуатацію до кінця 2022 року. Однокімнатні площею до 42 кв.м оцінюють від 1,2 млн грн, двокімнатні площею до 66 кв.м – від 1,79 млн грн, а трикімнатні площею до 85 кв.м – від 1,94 млн грн.

Продають квартири в Сторожинці в новобудові на вул. Ольги Кобилянської, яку вже завершили будувати. Це двосекційний 5-поверховий будинок економ-класу на 58 квартир. Однокімнатні приміщення мають площу до 55 кв.м та ціну від 949 тис. грн, а двокімнатні – площу до 77 кв.м і ціну від 1,36 млн грн.

Як забезпечити українців квартирами?

Внаслідок бойових дій чимало громадян України втратили домівки – будинки були зруйновані повністю або частково. Зараз гостро стоїть питання забезпечення їх новим житлом. Як правильно забезпечити українців компенсацією, розповів засновник Школи професійного девелопменту UrbanLand Ігор Райков.

За його словами, людям потрібно дати вибір та свободу, а рішення щодо компенсацій за втрачене житло мають бути швидкими. Водночас будувати треба не нашвидкуруч, а якісно.

"Спочатку має відбутись містобудівне проєктування з переосмисленням функцій", – переконаний Райков.

Він додав, що на місці повністю зруйнованого житла необов’язково відбудовувати багатоповерхівку, а замінити її чимось більш функціональним. Натомість власникам нерухомості мають запропонувати співставну за параметрами й ціною альтернативу, з можливістю вибору та доплати.

Раніше "Сьогодні" писали, що у Верховній Раді внесли зміни до процедур у сфері містобудівної діяльності під час війни, чим спростили відбудову зруйнованих міст. Дізнайтеся також, хто заплатить українцям за відновлення зруйнованого РФ житла.