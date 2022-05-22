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Цена на жилье упадет до критического уровня: чего ожидать украинцам уже совсем скоро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 мая, 10:51
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Эксперты прогнозируют, что подобная ситуация продержится несколько лет
Падение цен будет потрясающим
Падение цен будет потрясающим / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на недвижимость в Украине могут упасть до критической отметки, и продержится это падение, по прогнозам экспертов, не один год. Причины такого явления общеизвестны — всеобщее падение ВВП и снижение спроса на жилье.

Об этом сообщили член Совета по материальным активам Международного комитета по стандартам оценки (IVSC) Людмила Симонова и кандидат экономических наук Сергей Следзь, пишет ZN.UA.

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По их словам, в ближайшее время застройщики вынуждены будут снизить цены на готовое жилье, хоть пока никто такого намерения и нет.

"Падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Потому что произойдет общее падение ВВП – его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынку недвижимости, станет значительно меньше", – отмечают аналитики.

Кроме фактора ВВП еще одной причиной такого сценария станет снижение спроса на жилье, поскольку многие покинули страну. Соответственно, они не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спроса на квартиры.

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Спрос возобновится очень быстро

Несмотря на вышесказанное, спрос на жилье возобновится быстро, а будет способствовать этому получение Украиной от России компенсации за уничтоженное имущество.

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