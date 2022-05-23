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Ціни і не думають падати? Скільки коштує квартира у Львові

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 15:47
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Розповідаємо, які ціни встановили на нерухомість у Львові в кінці травня
Які зараз ціни на квартири у Львові
Які зараз ціни на квартири у Львові / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У різних регіонах України ціни на житло відрізняються. Наприклад, у Києві, вони різко впали, а от у Львові ситуацію можна назвати стабільною.

Скільки потрібно віддати за квартиру у Львові наприкінці травня? "Сьогодні" скористалися даними із сайту для пошуку житла і розповідають про ціни.

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Скільки коштує однокімнатна квартира

Найдешевший варіант однокімнатної коштує 15 тис. доларів (443 201 грн). Площа такої квартири складає 17 м кв., підключені газ, вода і світло, однак цьому житлу потрібен ремонт.

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Є ще кілька варіантів зі схожими умовами за приблизно таку ж ціну. Кращі умови пропонують у квартирі за 27 000 дол. (797 761 грн) на 19 м кв. з ремонтом і новими меблями.

Рівень цін зростає на квартири у новобудовах. Наприклад, однокімнатна квартира в новому ЖК на 48,6 м кв. коштує вже 54 000 дол. (1 595 522 грн). Але ремонту в ній ще немає.

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Житло на 21 м кв. після євроремонту можна придбати за 27 500 дол. (812 534 грн).

Загалом багато квартир з різними умовами продають в межах 1 500 000 – 1 800 000 грн. Ціни за найдорожчі однокімнатні доходять до 5 000 000 грн. Як, наприклад, квартира на 85 м кв., з незавершеним ремонтом у новобудові, ціна якої – 4 727 472 грн.

Ціни на двокімнатні

Найдешевшу двокімнатну на 65 м кв. можна купити всього за 160 000 грн. А виглядає вона так:

А далі суми збільшуються. За 27 900 дол. (824 353 грн), можна купити житло на 45 м кв., де ще поки триває будівництво. Дуже багато варіантів є від 1 000 000 грн до 1 200 000 грн. Наприклад, за 42 000 дол. (1 240 961 грн) продають двокімнатну квартиру на 40 м кв. Як зазначають власники, до квартири належить сарай, а самому житлу потрібен ремонт.

Ціни на найдорожчі двокімнатки коливаються в межах 8 000 000 – 10 000 000 грн. Найбільшу ціну за таку квартиру серед актуальних пропозиції встановили на рівні 450 000 дол. (13 296 015 грн). Її площа – 100 м кв.

Ціни на трикімнатні квартири

У цьому сегменті ціни в новобудовах стартують від 1 200 000 грн. А от на вторинному ринку найдешевший варіант на 63 м кв. коштує 44 000 дол. (1 300 055 грн).

На 61 м кв. трикімнатну квартиру можна купити за 54 500 дол. (1 610 295 грн).

Саме за такими цінами є дуже багато варіантів. Також багато оголошень пропонують ціни на трикімнатки від 2 000 000 грн до 3 000 000 грн.

Найдорожчі трикімнатні квартири коштують в межах 10 000 000 грн. Наприклад за таку ціну є такий варіант:

Але серед усіх пропозицій найбільша ціна є на трикімнатну квартиру на 83 м кв. в якій, як зазначають власники, все готово до ремонту. І коштує вона 87 162 765 грн.

Як війна перевернула ціни на нерухомість

Раніше ми розповідали, що у Львові середня вартість квартир зросла. Усі типи житлової нерухомості подорожчали ще до початку воєнного стану. Зростання продовжилось і після вторгнення РФ. І незважаючи на те, що через закриття реєстрів продавати і купувати квартири було заборонено, з лютого середня ціна піднялась на 3-5%.

Читайте в нашому матеріалі, які саме квартири подорожчали найбільше, а також, що відбулося з цінами в інших містах.

Крім того, експерти пояснили, чому найближчим часом забудовники змушені будуть знизити ціни на готове житло, а також скільки така ситуація протримається.

"Сьогодні" також поспілкувалися з експертами і дізналися, що найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях. Ми розповідали і про те, скільки коштуватиме купівля квартири в новобудові в Німеччині.

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