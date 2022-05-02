Выгоднее менять онлайн? Какой курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке, monobank и ПУМБ

Рассказываем об актуальном курсе доллара в украинских банках, и почему выгоднее менять валюту онлайн

Курс доллара в банках Украины 2 мая / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцам недавно снова разрешили покупать наличную валюту. Однако банки не должны устанавливать курс с отклонением от официального более чем на 10%.

Редакция "Сегодня" рассказывает, какой курс доллара в популярных украинских банках по состоянию на 2 мая.

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Курс валют в банках

По данным сайта "Минфин", доллары покупают в среднем за 31,8 грн, а продают по 32,18 грн. Официальный курс НБУ составляет 29,25 грн.

Если менять валюту в кассе банка, то курс доллара выглядит так (покупка/продажа):

ПриватБанк – 29,25/32,18 грн;

Ощадбанк – 31,30/32,18 грн;

ПУМБ – 31,80/32,18 грн;

Альфа-Банк – 32,00/32,17 грн;

Райффайзен Банк – 31,95/32,17 грн.

При оплате картой в валюте курс несколько более выгоден. В ПриватБанке – 29,25/30,03 грн, в Ощадбанке – 29,25/30,00 грн, в Альфа-Банке – 29,25/29,90 грн. Карточный курс доллара в monobank составляет 29,25/30,00 грн.

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Курс доллара в банках 2 мая / Фото: скриншот

Прогноз эксперта

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал "Сегодня", что за последнюю неделю апреля в Украине вырос курс продажи доллара до 34 гривен. Евро на наличном рынке оценивали в 37 гривен.

Тенденция падения гривни может сохраниться в первую неделю мая. В то же время официальный курс доллара сохраняется на уровне 29,25 грн", – отметил эксперт.

Максим Орыщак убежден, что есть несколько причин для падения гривни и их больше, чем оснований для роста национальной валюты. Неудивительно, что в обменниках перешли допустимый предел на уровне 32,18 грн/долл.

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"Регулятор не имеет рычагов влияния на валютный рынок, как это было раньше. Изменений в политической жизни пока не ждем, так что на валютной арене может происходить колебание курса валюты. Население понимает, что при любом сценарии, либо в условиях жизни после войны, либо как беженцам в другой стране, им нужна будет иностранная валюта", – объяснил аналитик.

Влияние войны на курс валют

По словам эксперта, после войны гривня упадет – девальвация будет составлять не 10 и даже не 40%. Военные действия, потерянная инфраструктура, даже при сильной иностранной поддержке – это сильные аргументы для стагнации бизнеса и экономики.

"Люди предпочитают покупку иностранной валюты, а обменные пункты не хотят терять доходы и продают ее по более высокому курсу", – заметил Максим Орыщак.

Среди важных факторов на действия украинцев в отношении валюты – активность захватчиков на наших территориях. Даже майские праздники, во время которых обычно снижалась стоимость доллара и евро в Украине, не поддержали валютный рынок.

"Активность военной фазы в стране – основной триггер для формирования прогнозов по восстановлению Украины и валютным настроениям на долгие годы вперед", – резюмировал аналитик.

Что будет с долларом?

Ранее "Сегодня" рассказывали о курсе доллара в обменниках разных городов Украины. В среднем его сбывают по 33,5 грн. В Киеве купля-продажа проходит на уровне 33,50/33,71 грн, во Львове – 32,94/33,27 грн, в Запорожье – 33,40/33,70 грн, в Одессе – 33,30/33,70 грн, в Днепре – 32,15/33,70 грн.

Недавно конгресс США одобрил программу ленд-лиза для Украины – объем помощи составит 33 млрд долларов США. Почти четверть из полученных денег будет направлена на гуманитарную помощь и финансирование расходов государственного бюджета.

Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, Кабмин сможет ориентироваться на внешние поступления, не злоупотребляя эмиссией гривни. Последнее благоприятно отразится на ее курсе в долгосрочной перспективе.

Объемы "напечатанной" гривни достигли 80 млрд — на эту сумму выросли портфели НБУ в ОВГЗ. На прошлых размещениях "военных" облигаций в госбюджет было привлечено более 50 млрд грн.

Среди приятных новостей для украинцев – ПриватБанк начал интеграцию с платежной системой Payoneer через Приват24. Переселенцы в Украине тоже смогут быстро найти жилье с помощью нового государственного сайта.