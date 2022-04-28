Как украинцам зарабатывать в долларах – 3 способа

Рассказываем, какими способами можно получить заработок в валюте

Как зарабатывать в долларах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок труда в Украине с начала военного положения находится в кризисном состоянии. Все больше людей ищет работу и источник заработка.

"Сегодня" рассказывает о трех способах, как получать плату за свою работу в долларах.

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Вакансии с оплатой валюты

Первый способ – искать вакансии с таким предложением. Обычно это иностранные компании. Найти такие вакансии просто, работодатели из-за границы размещают их не только на больших международных платформах для поиска работы, но и на украинских.

Мы просмотрели несколько таких вакансий. Предложения есть не только для айтишников. К примеру, одна компания ищет переводчика немецкого языка. Работа дистанционная. Еще один вариант – официант на круизный лайнер. Кандидат должен знать английский язык, а платить обещают 1200 долларов (36 544 грн) + чаевые.

Криптовалюта

Заработать в сфере криптовалют можно с помощью майнинга.

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"Майнинг – это процесс создания новых блоков с записями криптовалютных транзакций в блокчейне. Новые блоки создаются путем решения сложных криптографических задач, для чего майнеры используют свои вычислительные мощности. За каждую добавленную транзакцию и расшифрованный блок с записями криптографии получают вознаграждение – добывают новые монеты. Майнить можно любую криптовалюту, хотя большинство майнеров предпочитают биткоин", – объясняют на специализированной платформе Happy Monday.

При необходимости электронные деньги можно менять на любую валюту, в том числе доллары. Так, это еще один способ зарабатывать в долларах.

Искать работу в сфере IT

Ранее мы говорили, что сфера IT в Украине меньше всего пострадала от войны. По всем регионам Украины средняя заработная плата в IТ-сфере в марте составила 86 500 грн, сейчас это 108 100 грн.

Мы просмотрели актуальные вакансии в этой сфере на платформах по поиску работы. Одна из компаний разместила вакансию Junior Android Developer. Основная задача состоит в разработке и улучшении мобильных приложений для Android. Зарплата стартует от 500 долларов (15 226 грн).

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Также для разработчиков есть вакансии с зарплатами 1000-1500 долларов (30 453-45 680 грн).

Где и сколько денег можно заработать дистанционно

Ранее мы рассказывали, что на 8 апреля только на сайте Work.ua было размещено близко 2 200 вакансий с дистанционной работой. Большинство из них предлагает работу в Украине, однако около 200 вариантов касаются работы за рубежом.

От общего количества вакансий предлагающих удаленную работу, занимают 20%. В частности, в Украине ищут специалистов в следующих областях:

IT, компьютеры, интернет;

секретариат, делопроизводство, АХО;

продажа, закупка;

маркетинг, реклама, PR.

На эту работу готовы брать людей без опыта. В частности, 37,5% этих объявлений предлагают именно таким кандидатам.

За рубежом для украинцев без опыта доступны 11,5% вакансий, относящихся к удаленной работе. Это следующие сферы:

IT, компьютеры, интернет;

маркетинг, реклама, PR;

продажа, закупка;

дизайн, творчество.

Заработать дистанционно можно от 21 000 грн до 27 000 грн в месяц.

"Сегодня" также писали, как война повлияла на вакансии и зарплаты в Киеве, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.