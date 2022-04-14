Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Самый большой кризис на рынке труда: как война повлияла на вакансии и зарплаты в Киеве

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За последние 10 лет кризис на рынке труда в Украине самый тяжелый – количество вакансий и размер зарплат изменились больше всего
В Киеве количество вакансий и зарплаты уменьшились, большие суммы предлагаются в регионах
В Киеве количество вакансий и зарплаты уменьшились, большие суммы предлагаются в регионах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале 2022 года рынок труда в Украине переживает кризис. Многие предприятия вынуждены закрываться из-за опасности и боевых действий, многие переезжают в другие регионы, теряют рабочие места и зарплаты.

В сравнении с прошлым годом количество вакансий в Киеве сократилось на 30%. Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua.

Реклама

Кого теперь ищут работодатели

"Нынешний кризис на рынке труда тяжелейший за последние 10 лет. Это видно и из того, какую часть всех актуальных вакансий в Украине занимают столичные предложения – в апреле их всего 37%, причем с начала войны доля вакансий по Киеву уменьшается", – говорится в сообщении.

Несмотря на все, Киев как был, так и остался лидером по количеству вакансий. Больше всего ищут работников в сфере IT. В частности, среди всех актуальных предложений 29,4% занимают сферу информационных технологий, интернета и телеком-индустрии.

14% вакансий занимают предложения для работников сферы продаж. 11,6% предложений для:

  • маркетологов;
  • SMM-специалистов;
  • PR-специалистов;
  • специалистов в области рекламы.

7,3% всех вакансий – для фармацевтов, 4,2% – для работников сферы логистики и транспорта.

Реклама

Наименьшее предложение сейчас в сферах:

  • туризма, гостиниц, ресторанов;
  • банковской сфере;
  • подбора и управления персоналом;
  • науки и образования;
  • закупок;
  • кадров и безопасности.

Что происходит с зарплатами

Средняя зарплата в Киеве заметно снизилась. Теперь эта сумма в апреле составляет 25 тысяч гривен. Заработать больше теперь можно в регионах.

"Если долгие годы в столице были самые высокие зарплаты, то сейчас они заметно упали. В Киеве средняя зарплата среди вакансий в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн, в Днепропетровской области – 26 тис. грн, в Одесской – 26,4 тыс. грн", – говорится в исследовании.

У кого из украинцев выросли зарплаты

Ранее мы рассказывали, что у многих компаний уменьшилась возможность выплачивать высокие зарплаты. Поэтому для большинства вакансий суммы зарплат пошли вниз. Однако единственные, у кого зарплата за период военного положения увеличилась, – курьеры.

Реклама

За месяц зарплаты для разных работников изменились так:

  • каменщикам в феврале предлагали 37 500 грн, в марте – 35 000 грн;
  • упаковщикам и фасовщикам в феврале – 32 500 грн, в марте зарплата не изменилась;
  • фасадникам в феврале – 35 000 грн, в марте – 32 500 грн;
  • дальнобойщикам в феврале – 67 000 грн, в марте – 31 800 грн;
  • штукатурам в феврале – 32 500 грн, в марте – 30 000 грн;
  • плиточникам в феврале – 30 000 грн, в марте – 27 500 грн;
  • водителям такси и прорабам предлагали и в феврале, и в марте одинаково – 25 000 грн;
  • комбайнерам в феврале – 27 500 грн, в марте – 25 000 грн.

Читайте в нашем материале о том, в каких регионах Украины сейчас больше вакансий, и каких специалистов ищут.

Также "Сегодня" писали, где и сколько денег можно заработать дистанционно, и какие новые причины для увольнения могут появиться в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять