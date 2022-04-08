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Даже без опыта работы: где и сколько денег можно заработать дистанционно

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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8 апреля, 09:24
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Рассказываем, какие вакансии с дистанционной занятостью можно найти в Украине и за рубежом и сколько за это платят
В Украине растет спрос на дистанционную работу
В Украине растет спрос на дистанционную работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины многие украинцы потеряли работу или им сократили зарплату. В горячих точках, городах, где проходят боевые действия, закрываются предприятия и исчезают рабочие места. Однако рынок труда понемногу оживает, и спрос на работу, в том числе дистанционную, увеличивается.

Какую работу сейчас предлагают дистанционно, сколько работодателей готовы взять людей без опыта и на какую зарплату можно рассчитывать? Об этом "Сегодня" узнали в пресс-службе сайта по поиску работы Work.ua.

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Спрос на дистанционную работу растет

В начале апреля количество вакансий и отзывов на них значительно возросло. Как отмечают в Work.ua, чрезвычайно высокой стала активность тех, кто ищет работу. Сейчас среднее количество отзывов на одну вакансию в 5 раз выше, чем в довоенное время.

Кроме того, более четверти всех отзывов на вакансии приходится на те, что предлагают дистанционную занятость.

Какую работу предлагают украинцам

По состоянию на 8 апреля только на сайте Work.ua размещено около 2 200 вакансий с дистанционной работой. Большинство из них предлагает работу в Украине, однако около 200 вариантов касаются работы за рубежом.

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От общего количества вакансий те, что предлагают удаленную работу, занимают 20%. В частности, в Украине ищут специалистов в следующих областях:

  • IT, компьютеры, интернет;
  • секретариат, делопроизводство, АХО;
  • продажа, закупка;
  • маркетинг, реклама, PR.

На эту работу готовы брать людей без опыта. В частности, 37,5% этих объявлений предлагают именно таким кандидатам.

За рубежом для украинцев без опыта доступны 11,5% вакансий из тех, что относятся к удаленной работе. Это следующие сферы:

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  • IT, компьютеры, интернет;
  • маркетинг, реклама, PR;
  • продажа, закупка;
  • дизайн, творчество.

Сколько можно заработать дистанционно

В начале апреля средняя зарплата на все эти вакансии для дистанционной работы как в Украине, так и за границей составляла 27 000 грн.

Если у вас нет опыта работы, то плату вам предлагают меньшую. По данным в начале апреля средняя зарплата для таких кандидатов достигла 21 000 грн.

Сколько будут зарабатывать украинцы после войны

"Сегодня" пообщались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущом и узнали, какие зарплаты следует ожидать украинцам после войны.

По словам эксперта, все будет зависеть от сроков завершения войны и начала восстановления экономики. Есть два возможных сценария.

Первый война в Украине завершается быстро, что сделает 2022 год годом экономического падения, величайшего в нашей истории. После него нас ждет скорое восстановление, и, как утверждает эксперт, 2023 год может стать годом наибольшего экономического роста в нашей истории.

В таких условиях много денег будет вкладываться в инфраструктурное восстановление. И все украинцы, не выехавшие за границу, начнут работать, и их заработная плата может быть высокой.

Второй сценарий война продлится долго, перспективы быстрого экономического роста исчезнут. А, соответственно, уровень зарплат будет достаточно низким.

В то же время, Кущ отметил, что есть еще один фактор, который может сыграть роль в обоих вариантах развития событий.

"Это возможность рецессии (падения экономики) в Европейском Союзе и в еврозоне. Это может быть, если, например, падение возникнет на фоне высокой инфляции, что может привести к сокращению бизнес активности и рабочих мест. И тогда украинские мигранты, которые работают, например, в Польше могут потерять работу, и им придется возвращаться. Это может быть тоже фактор, который будет менять динамику заработных плат", объяснил эксперт.

Мы также писали, сколько украинцев потеряли заработок во время войны, и что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения.

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