Отримати статус безробітного тепер легше: як це зробити і які суми виплат

Розповідаємо, як спростилися умови набуття статусу безробітного, і на які суми виплат тепер можуть розраховувати українці

Суми виплат по безробіттю змінилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні ринок праці переживає кризу. Кількість охочих отримати роботу значно перевищує кількість пропозицій роботи. Оскільки питання безробіття стало актуальним, Верховна Рада ухвалила закон про внесення деяких змін до умов соціального страхування безробітних.

Які процедури спростилися, і на яку суму фінансової допомоги можуть розраховувати українці, сайту "Сьогодні" розповіли у експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua.

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Як тепер отримати статус безробітного

Такі зміни діятимуть під час воєнного стану та ще 180 днів після його скасування. Протягом цього періоду діятимуть спрощені умови набуття відповідного статусу.

Зокрема, оформити статус і отримувати допомогу можна, не відвідуючи центр зайнятості. "Сьогодні" вже розповідали, що подати заявку на отримання статусу безробітного та призначення виплат можна онлайн через "Дію". Для цього потрібно зробити такі кроки:

авторизуватись у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;

заповнити заявку;

подати її онлайн до зручного вам центру зайнятості;

ввести номер соціального рахунку та обрати періодичність отримання виплат (якщо немає соціального рахунку, пропустити цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву);

завантажити необхідні документи;

перевірити дані та підписати їх електронним підписом.

Отримати статус безробітного можуть і внутрішньо переміщені особи, які не мають документів. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат по безробіттю у цьому разі є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

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Також на виплати можуть розраховувати люди, які формально не розірвали трудові договори з роботодавцями, але все ж не працюють.

Держава не позбавлятиме статусу безробітних тих українців, які перебувають на окупованих територіях чи в зонах бойових дій.

Є ще певні особливості у нововведеннях. Не тільки наймані працівники, але і ФОП можуть отримати фінансову допомогу, якщо вони втратили частину зарплати або доходу. А от втрачають можливість отримати кошти люди, які оформили статус безробітного та виїхали за кордон і перебувають там понад 30 днів.

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Суми виплат зменшили

Раніше сума допомоги по безробіттю залежала від прожиткового мінімуму. Зараз він становить 9924 грн, а з липня мав збільшитись до 10 400 грн. Однак тепер виплати по безробіттю прив'язані до мінімальної зарплати. Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становитиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9750 грн.

"Допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі (до отримання всіх необхідних відомостей), встановленому законодавством на випадок безробіття, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядається відповідно до законодавства", – пояснила юристка кадрового порталу grc.ua Оксана Мартинюк.

А от у законодавстві йдеться про те, що мінімальний розмір допомоги по безробіттю такий:

люди, які протягом 12 місяців до отримання статусу безробітних мали страховий стаж менше шести місяців, можуть отримати 650 грн;

люди, які протягом 12 місяців до отримання статусу безробітних мали страховий стаж шість місяців і більше, можуть отримати 1800 грн.

Де в Україні зарплати найнижчі

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Київ завжди мав найбільші розміри зарплат. Однак у березні 2022 року він утратив лідерство. Якщо в січні в середньому пропонували 31 000 грн, на початку лютого – 30 200 грн, то вже в березні цифри впали до 25 000 грн. Хоча у квітні почалося відновлення, і зараз середня зарплата у Києві становить 26 000 грн.

А от у Київській області все набагато гірше. Тут середня зарплата становить 13 000 грн. Найнижчі зарплати отримують працівники у таких регіонах:

у Хмельницькій області (в середньому в квітні 14 500 грн);

Чернівецькій області (14 000 грн);

Івано-Франківській області (13 600 грн);

Тернопільській області (13 500 грн);

Харківській області (11 500 грн).

Ми вже розповідали, де роботодавці готові брати працівників у свої компанії без резюме і платити по 20 тис. грн. Крім того, ми писали, що найвразливіші групи українців під час дії воєнного стану можуть розраховувати на ще одну грошову допомогу. Хто її може отримати, і які суми передбачені, читайте у нашому матеріалі.