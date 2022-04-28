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Як українцям заробляти в доларах – 3 способи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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28 квітня, 13:39
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Розповідаємо, якими способами можна отримати заробіток у валюті
Як заробляти в доларах
Як заробляти в доларах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок праці в Україні з початку воєнного стану перебуває у кризовому стані. Все більше людей шукає роботу і джерело заробітку.

"Сьогодні" розповідає про три способи, як отримувати плату за свою роботу в доларах.

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Вакансії з оплатою у валюті

Перший спосіб – шукати вакансії з такою пропозицією. Зазвичай це іноземні компанії. Знайти такі вакансії просто, роботодавці з-за кордону розміщують їх не лише на великих міжнародних платформах для пошуку роботи, а і на українських.

Ми переглянули декілька таких вакансій. Пропозиції є не лише для айтівців. Наприклад, одна компанія шукає перекладача німецької мови. Робота дистанційна. Ще один варіант – офіціант на круїзний лайнер. Кандидат повинен знати англійську мову, а платити обіцяють 1 200 доларів (36 544 грн) +чайові.

Криптовалюта

Заробити у сфері криптовалют можна за допомогою майнінгу.

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"Майнінг – це процес створення нових блоків із записами криптовалютних транзакцій у блокчейні. Нові блоки створюються шляхом вирішення складних криптографічних задач, для чого майнери використовують свої обчислювальні потужності. За кожну додану транзакцію та розшифрований блок із записами майнери отримують винагороду – добувають нові монети криптовалюти. Майнити можна будь-яку криптовалюту, хоча більшість майнерів надають перевагу біткоіну", – пояснюють на спеціалізованій платформі Happy Monday.

За необхідності електронні гроші можна міняти на будь-яку валюту, зокрема і долари. Так, це ще один спосіб заробляти в доларах.

Шукати роботу у сфері IT

Раніше ми розповідали, що сфера IT в Україні найменше постраждала від війни. По всіх регіонах України середня заробітна плата в ІТ-сфері у березні становила 86 500 грн, нині це 108 100 грн.

Ми переглянули актуальні вакансії в цій сфері на платформах з пошуку роботи. Одна з компаній розмістила вакансію Junior Android Developer. Основне завдання полягає у розробці та покращенні мобільних застосунків для Android. Зарплата стартує від 500 доларів (15 226 грн).

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Також для розробників є вакансії із зарплатами 1 000-1 500 доларів (30 453-45 680 грн).

Де і скільки грошей можна заробити дистанційно

Раніше ми розповідали, що станом на 8 квітня лише на сайті Work.ua було розміщено близько 2 200 вакансій з дистанційною роботою. Більшість із них пропонують роботу в Україні, проте близько 200 варіантів стосуються роботи за кордоном.

Від загальної кількості вакансій ті, що пропонують віддалену роботу, займають 20%. Зокрема, в Україні шукають спеціалістів у таких сферах:

  • IT, комп'ютери, інтернет;
  • секретаріат, діловодство, АГВ;
  • продаж, закупівля;
  • маркетинг, реклама, PR.

На цю роботу готові брати людей без досвіду. Зокрема 37,5% цих оголошень пропонують саме таким кандидатам.

За кордоном для українців без досвіду доступні 11,5% вакансій із тих, що стосуються віддаленої роботи. Це такі сфери:

  • IT, комп'ютери, інтернет;
  • маркетинг, реклама, PR;
  • продаж, закупівля;
  • дизайн, творчість.

Заробити дистанційно можна від 21 000 грн до 27 000 грн на місяць.

"Сьогодні" також писали, як війна вплинула на вакансії і зарплати в Києві, і як отримати грошову допомогу з безробіття під час війни.

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