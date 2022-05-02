Вигідніше міняти онлайн? Який курс долара в ПриватБанку, Ощадбанку, monobank і ПУМБ

Розповідаємо про актуальний курс долара в українських банках, і чому вигідніше міняти валюту онлайн

Курс долара в банках України 2 травня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українцям нещодавно знову дозволили купувати готівкову валюту. Однак банки не повинні встановлювати курс з відхиленням від офіційного більше ніж на 10%.

Редакція "Сьогодні" розповідає, який курс долара в популярних українських банках станом на 2 травня.

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Курс валют у банках

За даними сайту "Мінфін", долари купують у середньому за 31,8 грн, а продають за 32,18 грн. Офіційний курс НБУ становить 29,25 грн.

Якщо міняти валюту в касі банку, то курс долара має такий вигляд (купівля/продаж):

ПриватБанк – 29,25/32,18 грн ;

Ощадбанк – 31,30/32,18 грн;

ПУМБ – 31,80/32,18 грн;

Альфа-Банк – 32,00/32,17 грн;

Райффайзен Банк – 31,95/32,17 грн.

При оплаті карткою у валюті курс дещо вигідніший. У ПриватБанку – 29,25/30,03 грн, в Ощадбанку – 29,25/30,00 грн, в Альфа-Банку – 29,25/29,90 грн. Картковий курс долара у monobank становить 29,25/ 30,00 грн.

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Курс долара в банках 2 травня / Фото: скріншот

Прогноз експерта

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні", що за останній тиждень квітня в Україні зріс курс продажу долара до 34 гривень. Євро на готівковому ринку оцінювали в 37 гривень.

"Тенденція падіння гривні може зберегтися в перший тиждень травня. Водночас офіційний курс долара зберігається на рівні 29,25 грн", – зазначив експерт.

Максим Орищак переконаний, що є кілька причин для падіння гривні і їх більше, ніж підстав для зростання національної валюти. Тож не дивно, що в обмінниках перейшли допустиму межу на рівні 32,18 грн/дол.

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"Регулятор не має важелів впливу на валютний ринок, як це було раніше. Змін у політичному житті поки що не чекаємо, тож на валютній арені може відбуватися коливання курсу валюти. Населення розуміє, що при будь-якому сценарії, чи в умовах життя після війни, чи як біженцям в іншій країні, їм потрібна буде іноземна валюта", – пояснив аналітик.

Вплив війни на курс валют

За словами експерта, після війни гривня впаде – девальвація становитиме не 10 і навіть не 40%. Воєнні дії, втрачена інфраструктура, навіть за сильної іноземної підтримки, – це сильні аргументи для стагнації бізнесу й економіки.

"Люди надають перевагу купівлі іноземної валюти, а обмінні пункти не хочуть втрачати прибутки й продають її за вищим курсом", – зауважив Максим Орищак.

Серед важливих чинників на дії українців щодо валюти є активність загарбників на наших територіях. Навіть травневі свята, під час яких знижувалась вартість долара та євро в Україні, не підтримали цього разу валютний ринок.

"Активність воєнної фази в країні – основний тригер для формування прогнозів щодо відновлення України і валютних настроїв на довгі роки наперед", – резюмував аналітик.

Що буде з доларом?

Раніше "Сьогодні" розповідали про курс долара в обмінниках різних міст України. В середньому його збувають по 33,5 грн. У Києві купівля-продаж відбувається на рівні 33,50/33,71 грн, у Львові – 32,94/33,27 грн, у Запоріжжі – 33,40/33,70 грн, в Одесі – 33,30/33,70 грн, у Дніпрі – 32,15/33,70 грн.

Нещодавно конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України – обсяг допомоги складе 33 млрд доларів США. Майже чверть з отриманих грошей спрямують на гуманітарну допомогу та фінансування видатків державного бюджету.

Як розповів у коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, Кабмін зможе орієнтуватися на зовнішні надходження, не зловживаючи емісією гривні. Останнє сприятливо позначиться на її курсі у довгостроковій перспективі.

Обсяги "надрукованої" гривні досягли 80 млрд — на цю суму зросли портфелі НБУ до ОВДП. На минулих розміщеннях "військових" облігацій до держбюджету було залучено понад 50 млрд грн.

Серед приємних новин для українців – ПриватБанк розпочав інтеграцію з платіжною системою Payoneer через застосунок Приват24. Переселенці в Україні також зможуть швидко знайти житло за допомогою нового державного сайту.