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В Приват24 появилась новая функция – что стало доступно украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 мая, 09:45
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Рассказываем, какие услуги станут доступны пользователям Приват24
В Приват24 доступно еще одно обновление
В Приват24 доступно еще одно обновление / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк запускает интеграцию с платежной системой Payoneer через Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба банка

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Отмечается, что новая интеграция даст пользователям следующие возможности:

  • регистрация и авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющегося аккаунта и просмотр истории дебетовых транзакций через Приват24;
  • вывод средств с Payoneer на карты и счета. Зачисление денег производится круглосуточно в режиме онлайн для физических лиц и с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;
  • возможность открывать виртуальные карты в процессе вывода средств, а также мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги;
  • отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

Что такое Payoneer?

Payoneer — это созданная в Америке платежная система, предоставляющая финансовые услуги и осуществляющая денежные переводы.

Также система является зарегистрированным провайдером в MasterCard.

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Выплаты для ВПЛ на карту ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка могут получить выплаты для внутриперемещенных лиц могут получить денежную помощь от государства на карточку "єПідтримка".

Для этого понадобится приложение "Дія", где нужно получить статус ВПЛ и подать заявку на зачисление средств.

Если вы хотите, чтобы деньги пришли на карту "єПідтримка", то в заявлении укажите именно ее, как счет для получения пособия.

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"Сегодня" также писали, что у клиента ПриватБанка исчезли более 20 тыс. грн с карты и рассказывали, какие льготы предлагают украинские финучреждения.

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