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Срочно продавать валюту? Что украинцам делать с долларом во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 12:37
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Рассказываем, что стоит делать украинцам со своими долларовыми сбережениями во время войны
Что делать с долларом во время войны - советы
Что делать с долларом во время войны - советы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны хочется не потерять ни копейки из своих сбережений, особенно если вы храните их в какой то определенной валюте.

"Сегодня" пообщались с экспертом и узнали, что лучше всего делать с долларами во время войны.

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По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, несмотря на то, что доллар США сейчас переживает наиболее сильное инфляционное давление за последние 40 лет, – это по-прежнему надежный способ сохранить сбережения.

Дело в том, что в Украине инфляционное давление намного сильнее и цены растут еще быстрее.

"По данным Госстата, инфляция достигла 13,7% в годовом исчислении. Ситуацию усугубляет также "скрытая" эмиссия гривни, которая усиливается от действий НБУ по покрытию дефицита госбюджета", – рассказывает эксперт.

Недавнее решение НБУ о снятии ограничений на продажу населению иностранных валют в наличной форме призвано повысить их предложение на данном рынке, поэтому с покупкой доллара проблем быть не должно.

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За счет этого гривня получит поддержку. Возможно даже незначительное ослабление курсов евро и доллара США, однако данная тенденция будет краткосрочной, считает Гойлов.

"На фоне снижения таможенных и налоговых поступлений в госбюджет, а также активных боевых действий, девальвация национальной валюты неизбежна. Особенно если конфликт между Россией и Украиной продлится более года", – рассказал аналитик.

Поэтому хранить большое количество сбережений в гривне – не рационально, поскольку валюта будет девальвировать.

А вот доллар – остается более надежным, поэтому продавать валютные запасы сейчас стоит в последнюю очередь.

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Как безопасно вывезти деньги за границу

Если вы решились ехать за границу и хотите вывезти все сбережения с собой, вам стоит внимательно изучить новые ограничения.

Так, при вывозе средств и валютных ценностей через пункты пропуска на границе могут возникнуть следующие проблемы:

  • наличие документа, подтверждающего законное происхождение денег;
  • наличие подтверждения надлежащего декларирования и налогообложения средств;
  • соблюдение процедуры таможенного декларирования на границе, если сумма средств превышает 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Детальнее об разных способов вывоза средств читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, сколько денег нужно на первое время для жизни в другой стране, и рассказывали, какой курс доллара установили украинские банки.

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Надежный тыл
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Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
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Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
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ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
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33,79
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29,29
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Україна 24

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