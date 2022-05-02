Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Удивит каждого? Сколько будет стоить доллар на этой неделе

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 07:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько стоит доллар на валютном рынке и что будет с ним дальше
Что будет с долларом на следующей неделе
Что будет с долларом на следующей неделе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на зафиксированный НБУ курс, украинские обменники выставляют свою стоимость валюты, что несколько выше официального значения.

"Сегодня" расскажет вам, какова стоимость доллара в обменниках разных городов Украины и что будет с валютой в ближайшее время.

Реклама

Так, в Киеве средняя купля-продажа доллара составляет 33,50/33,71 грн, во Львове – 32,94/33,27 грн, в Запорожье – 33,40/33,70 грн, в Одессе – 33,30/ 33,70 грн, в Днепре – 32,15/33,70 грн.

Что будет с долларом на этой неделе?

Во вторник, как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации трех выпусков в гривнях со сроками погашения в 3, 6 и 12 месяцев, а также 12 месяцев – в долларах США.

Вероятно, результаты прошлого размещения "вдохновили" Кабмин предложить инвесторам больший выбор бумаг. В предстоящем аукционе ожидается участие нерезидентов, что станет мощным позитивным сигналом для других инвесторов. Вся нормативная база для этого Нацбанком уже подготовлена, – рассказал эксперт.

На наличном валютном рынке на прошлой неделе гривна к доллару США укрепилась ниже уровня 34,00, а евро не смог преодолеть отметку 37,50. Поэтому Гойлов убежден, что такая тенденция продолжится и на этой неделе. Внести коррективы в этот прогноз могут только неординарные геополитические новости.

Реклама

Раньше мы рассказывали, сколько на самом деле стоит рубль в РФ.

Также мы писали, где лучше всего покупать доллар.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,69 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять