Бесплатное жилье для переселенцев: как украинцам быстро найти убежище

Украинцев продолжают вывозить из зон, где продолжаются боевые действия, но теперь жилье можно найти через сайт

Эвакуированным гражданам будет проще найти убежище / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

В Украине запустили государственный проект "Там, где вас ждут". Специально созданный сайт помогает украинцам эвакуироваться из областей, где продолжаются боевые действия.

Как сообщили в "Дії", переселенцам также помогут найти жилье и получить другую поддержку.

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В рамках проекта действует интерактивная карта, где показываются свободные места в западных и южных областях. На сайте можно:

узнать список доступных для бесплатного расселения мест;

найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.

По состоянию на 2 мая на карте отображены места для убежища более миллиона человек. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях и на Волыни.

/ Фото: Укрзализныця

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/ Фото: Укрзализныця

Как происходит эвакуация

Украинцев вывозят из горячих точек поездами. Работники Укрзализныци помогают пассажирам в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой. Совместно с органами власти их будут сопровождать во временное жилье.

Регистрируют переселенцев железнодорожники и волонтеры. Для этого за счет криптофонда Aid For Ukraine им приобрели 68 планшетов.

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/ Фото: скриншот

Поддержка во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину портал и приложение "Дія" постоянно обновляют и адаптируют для нужд граждан. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время планируется перенести в приложение услугу регистрации малышей "єМалятко" и запустить комплекс услуг для ФЛП.

В скором времени с помощью "Дії" можно будет заключить брак – сейчас на портале доступна функция подачи документов онлайн. Кроме этого, украинцы могут подать через приложение заявку на компенсацию:

частного дома;

квартиры;

другого жилого помещения.

В мае Минсоцполитики продолжит выплачивать денежную поддержку внутренне перемещенным лицам. После 24 февраля такой статус оформили почти 2 млн граждан, всего в Украине зарегистрировано 3,4 млн ВПЛ.

Для детей и людей с инвалидностью предусмотрена денежная помощь в размере 3000 грн на месяц. Все остальные будут получать по 2000грн. В мае поддержку будут оказывать людям, переместившимся из областей, где продолжаются боевые действия или окружены врагами, а также у которых жилье непригодно для проживания в результате обстрелов и подавших заявку на возмещение.

Правительство также возмещает украинцам, которые бесплатно приютили переселенцев, расходы на коммуналку. За каждого человека выплачивают до 450 грн/мес. Для получения компенсации нужно зарегистрироваться как принимающая сторона и обновлять информацию о количестве людей и времени их пребывания в квартире. На возмещение могут рассчитывать и коммунальные учреждения, которые во время войны переоборудовали свои помещения для проживания переселенцев.

Ранее "Сегодня" писали, где украинцам найти деньги, если своих не осталось. Узнайте также, с какими кредитными проблемами сталкиваются граждане во время войны и какой выход из ситуации.