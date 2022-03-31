Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В "Приват24" произошел сбой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 14:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что не могут сделать украинцы в приложении ПриватБанка
Читатели сообщили о проблемах с приложением
Читатели сообщили о проблемах с приложением / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В приложении мобильного банкинга "Приват24" произошел сбой. Пользователи не могут авторизироваться и зайти в приложение, в тоже время сайт ПриватБанка продолжает работать.

Об этом сообщают пользователи в Украине.

Реклама

При попытке зайти в приложение клиент получает такое сообщение: "Уважаемый клиент, просим прощение за временные неудобства. Проводятся регламентные работы".

Новые карты ПриватБанка

31 марта пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга показал новые дизайны виртуальных карт, которые были созданы для поддержки украинских городов-героев, которые больше всего страдают от действий российских захватчиков.

Реклама

В приложении можно сменить дизайн своей карты на один из патриотических лозунгов про Мариуполь, который осажден оккупантами, Харьков, Киев, Чернигов и другие.

Также можно выбрать лозунг не привязанный к названию города: "Дорогие, держимся. Уже скоро – наша победа".

Обложки доступны только для виртуальных карт и сменить их можно в настройках приложения. Это не первый случай выпуска банком тематических обложек. 17 марта Monobank предложил украсить виртуальные карты изображениями Зеленского, Виталия Кима и Арестовича.

Реклама

"Сегодня" также писали, какой курс доллара выставил ПриватБанк, и рассказывали, как снять наличные через ПриватБанк в кассе супермаркета.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47254.31

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3414.54

Litecoin (LTC)

130.09

Ripple (XRP)

0.87

Купить криптовалюту

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять