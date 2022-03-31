У "Приват24" стався збій

У програмі мобільного банкінгу "Приват24" стався збій. Користувачі не можуть авторизуватися та зайти до програми, у той же час сайт ПриватБанку продовжує працювати.
Про це повідомляють користувачі з України.
При спробі зайти в програму клієнт отримує таке повідомлення: "Шановний клієнт, перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи".
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Нові карти ПриватБанку
31 березня прес-секретар ПриватБанку Олег Серга показав нові дизайни віртуальних карт, створених для підтримки українських міст-героїв, які найбільше страждають від дій російських загарбників.
У додатку можна змінити дизайн своєї карти на одне з патріотичних гасел про місто Маріуполь, яке блокується окупантами, Харків, Київ, Чернігів та інші.
Також можна вибрати гасло не прив'язане до назви міста: "Дорогенькі, тримаємося. Уже скоро – наша перемога".
Обкладинки доступні лише для віртуальних карт і можна змінити їх у налаштуваннях програми. Не перший випадок випуску банком тематичних обкладинок. 17 березня Monobank запропонував прикрасити віртуальні карти зображеннями Зеленського, Віталія Кіма та Арестовича.
"Сьогодні" також писали, який курс долара виставив ПриватБанк, і розповідали, як зняти готівку через ПриватБанк у касі супермаркету.