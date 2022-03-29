ПриватБанк не дал перевести средства украинским волонтерам – что произошло

Рассказываем, почему у клиентки ПриватБанка не получилось провести перевод средств для волонтеров

В ПриватБанке объяснили проблему / Фото: Ilvy Njiokiktjien, УНИАН, Ukraine WOW, Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка рассказала, что финучреждение не захотело объяснять причину отказа в переводе из Израиля, который к тому же должен быть перечислен украинским волонтерам.

Об этом пользователь оставила отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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Клиентка пишет, что через приложение во время совершения операции у нее попросили фото загранпаспорта, которое она добавила.

Через полчаса ей позвонили из банка, однако звонок почему-то сорвался. Тогда автор отзыва сама звонит в финучреждение, где ее просят повторно пройти верификацию.

Однако приложение не приняло и следующую процедуру, и даже третью, а через некоторое время женщине пришло сообщение, что перевод заблокирован.

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"Звоню, чтобы спросить, в чем дело. Ответ – внутренние правила банка. Объясните мне, дорогой Приват, почему меня оставили без денег, которые должны были уйти волонтерам, в период войны. Что я сделала не так в соответствии с вашими внутренними правилами", – пишет женщина.

Что ответили в ПриватБанке?

Представители банка отреагировали на жалобу и ответили, что банк является первичным субъектом финансового мониторинга, который касается и получения срочных денежных переводов.

"Для получения перевода необходимо следовать подсказке в отправленном вам пуш-сообщении и предоставить один из перечисленных там документов именно отправителя, а не получателя. Вами было предоставлено фото своего документа", – объяснили в банке.

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По словам сотрудников, отправитель может вернуть этот перевод и отправить деньги заново.

ПриватБанк расширил возможности международных переводов

21 марта ПриватБанк изменил некоторые условия международных переводов, по которым расширил возможности своих клиентов.

Теперь клиенты могут осуществлять P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты любого банка (Visa или Mastercard) на сумму до 100 тыс. грн ежемесячно, а также следующие SWIFT-переводы:

SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;

SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;

SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.

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