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ПриватБанк создал новый дизайн виртуальных карт – как выглядят (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 12:24
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Рассказываем, как ПриватБанк поддерживает украинские города-герои во время войны с РФ
/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк презентовал новые цифровые обложки для виртуальных карт в приложении. На них можно увидеть лозунги в поддержку украинских городов, которые страдают от российских захватчиков.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга и приложил фото.

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На скриншоте можно увидеть обложки в честь Мариуполя, Киева, Чернигова и Харькова.

"Держимся, скоро – наша победа!" – прокомментировал представитель банка.

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Кредитные лимиты во время войны

Многих украинцев интересует вопрос пользования кредитным лимитом во время военных действий. Кабинет министров призвал банки не блокировать эту возможность для украинцев и даже повышать их, если получится.

Однако окончательное решение принимает каждый банк самостоятельно, и вот что нам ответили в популярных финучреждениях:

  • пресс-секретарь ПриватБанка заявил, что клиенты могут пользоваться кредитными лимитами, которые были установлены до войны, но повышать их не будут;
  • в Ощадбанке также заявили, что можно пользоваться кредитными лимитами на довоенном уровне, но повышаться они не будут;
  • в ПУМБ отметили, что в связи с ситуацией лимит установлен на уровне 5 тыс. грн и не повышается;
  • а вот в Monobank нам заявили, что возможность повысить кредитный лимит есть, но рассматриваться будет индивидуально каждый случай.

"Сегодня" также писали, сколько стоит доллар в разных банках, и рассказывали, что ПриватБанк терпит убытки в Днепре.

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