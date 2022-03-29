Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Новый курс для украинцев: сколько стоит доллар в Monobank, Ощадбанке та ПриватБанке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 17:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки и как он отличается от курса НБУ
Где украинцам выгодно обменять валюту
Где украинцам выгодно обменять валюту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс валют. Стоимость доллара обычно меняется буквально в пределах нескольких копеек, с евро же ситуация другая.

"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

Реклама

Во время военного положения, действующего на всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 29 марта) таков:

  • ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;
  • Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс евро:

Реклама
  • ПриватБанк – 32,06/32,68 грн;
  • Ощадбанк – 32,07/32,55 грн;
  • Monobank – 32,18/33,00 грн.

Курс доллара в обменниках Украины

В Киеве 29 марта средняя стоимость покупки валюты, по данным Минфина, — 32 грн, продажи — 32,75 грн, во Львове — 32,35/32,46 грн соответственно, в Харькове — 32,20/32,70 грн, в Одессе — 33/33,30 грн.

Кредит без процентов

Правительство приняло решение, согласно которому аграриям будут предоставлять кредиты под 0%. Также увеличено максимальную сумму кредита – до 60 млн грн.

Такие изменения действуют на время военного положения в Украине и еще месяц после его завершения. После войны кредитная ставка для аграриев составит 5%.

Реклама

Сроки, на которые будут выдаваться кредиты, зависят от целей:

  • максимум на 5 лет – на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности;
  • на три года – для финансирования оборотного капитала.

Также правительство расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5-7-9%" в случае нехватки обеспечения.

Напомним, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств за потребительским кредитом.

Раньше мы рассказывали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты.

долларНБУбанки
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47716.34

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3442.79

Litecoin (LTC)

130.13

Ripple (XRP)

0.88

Купить криптовалюту
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять