Новый курс для украинцев: сколько стоит доллар в Monobank, Ощадбанке та ПриватБанке

Украинские банки обновили курс валют. Стоимость доллара обычно меняется буквально в пределах нескольких копеек, с евро же ситуация другая.
"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.
Во время военного положения, действующего на всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.
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Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 29 марта) таков:
- ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;
- Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;
- Monobank – 29,26/29,99 грн.
Курс евро:
- ПриватБанк – 32,06/32,68 грн;
- Ощадбанк – 32,07/32,55 грн;
- Monobank – 32,18/33,00 грн.
Курс доллара в обменниках Украины
В Киеве 29 марта средняя стоимость покупки валюты, по данным Минфина, — 32 грн, продажи — 32,75 грн, во Львове — 32,35/32,46 грн соответственно, в Харькове — 32,20/32,70 грн, в Одессе — 33/33,30 грн.
Кредит без процентов
Правительство приняло решение, согласно которому аграриям будут предоставлять кредиты под 0%. Также увеличено максимальную сумму кредита – до 60 млн грн.
Такие изменения действуют на время военного положения в Украине и еще месяц после его завершения. После войны кредитная ставка для аграриев составит 5%.
Сроки, на которые будут выдаваться кредиты, зависят от целей:
- максимум на 5 лет – на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности;
- на три года – для финансирования оборотного капитала.
Также правительство расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5-7-9%" в случае нехватки обеспечения.
Напомним, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств за потребительским кредитом.
Раньше мы рассказывали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты.