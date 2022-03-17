Зеленский, Арестович и Ким: сооснователь Monobank представил новый дизайн карт (фото)

Рассказываем, какие обновления ждут клиентов в приложении Monobank и что можно сделать со своей картой

Как установить новый скин карты / Фото: Коллаж: Сегодня, monobank

Monobank выпустил новую версию мобильного приложения, в которой украинцам доступны необычные скины для карт и новая возможность пожертвовать армии.

Об этом в Telegram написал соучредитель банка Олег Гороховский.

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Теперь, в разделе "Накопление" появились три благотворительных банка и настроив правила округления, вы незаметно для себя можете передавать "сдачу" на гуманитарную помощь или для нужд ВСУ.

/ Фото: Telegram

Но самое интересное – это новые скины для карт в Apple/Google Pay с патриотическими изображениями. Изменить внешний вид карты можно в ее настройках.

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Украинцам доступны карточки с изображением президента Владимира Зеленского, советника главы ОП Алексея Арестовича, руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима и выдающегося пилота по прозвищу Призрак Киева.

/ Фото: Telegram

Кредиты и война

Во время войны все правила изменяются и банковские учреждения начинают работать по новому, в частности, вводя кредитные каникулы для своих клиентов.

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Решение о выдаче или не выдаче кредитов и рассрочек во время войны банки принимают самостоятельно, однако большинство из них заявляют, что процесс приостановлен из-за войны войны.

О том, что новые кредиты пока не оформляют, заявили: ПриватБанк, Monobank и ПУМБ.

"Сегодня" также писали, как получить кредитные каникулы и рассказывали, какие банки оформляют выплаты 6,5 тыс. грн от государства.