Банки изменили правила: можно ли получить кредит во время войны

Рассказываем, как изменились правила выдачи кредитов после введения военного положения

Банки рассказали о выдаче кредитов во время войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В связи с введением в Украине военного положения большинство крупных банков объявили о кредитных каникулах и пообещали не насчитывать пеню и штрафы за просрочку.

А вот выдают ли украинцам новые кредиты, "Сегодня" разобрались для вас.

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Итак, решении о выдаче кредитов или приостановке этого процесса принимает каждый банк индивидуально. Тоже самое касается и заморозки кредитных лимитов.

Мы сделали запрос в несколько популярных банков и из всех получили один и тот же ответ – выдача кредитов приостановлена. В ПриватБанке подчеркнули, что выдавать потребительские кредиты в условиях военного времени – невозможно.

"Физлица могут пользоваться кредитным лимитом на карточках в объеме установленного до войны. Потребительские кредиты в условиях военного времени выдавать физически невозможно. Бизнес также может пользоваться имеющимися кредитными средствами и лимитами в пределах, установленных до войны", – заявили в пресс-службе ПриватБанка.

В ПУМБ также заявили, что выдача кредитов и оформление рассрочек приостановлены, но возможность пользоваться кредитными лимитом для активных пользователей осталась.

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"Кредитный лимит в настоящее время можно использовать только при расчетных операциях, но выдача новых кредитов приостановлена", – ответили нам в Monobank.

Нужно ли платить по кредиту?

К сожалению, военные действия не освобождают граждан от их долговых обязательств и не аннулируют кредиты.

Однако банки пошли на встречу и ввели так называемые кредитные каникулы для своих клиентов. Это означает, что можно не платить "тело" кредита и всевозможные проценты какое то время.

Например ПриватБанк объявил кредитные каникулы на 3 месяца, также поступил и Ощадбанк.

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