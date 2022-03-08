Банки изменили правила: можно ли получить кредит во время войны

В связи с введением в Украине военного положения большинство крупных банков объявили о кредитных каникулах и пообещали не насчитывать пеню и штрафы за просрочку.
А вот выдают ли украинцам новые кредиты, "Сегодня" разобрались для вас.
Итак, решении о выдаче кредитов или приостановке этого процесса принимает каждый банк индивидуально. Тоже самое касается и заморозки кредитных лимитов.
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Мы сделали запрос в несколько популярных банков и из всех получили один и тот же ответ – выдача кредитов приостановлена. В ПриватБанке подчеркнули, что выдавать потребительские кредиты в условиях военного времени – невозможно.
"Физлица могут пользоваться кредитным лимитом на карточках в объеме установленного до войны. Потребительские кредиты в условиях военного времени выдавать физически невозможно. Бизнес также может пользоваться имеющимися кредитными средствами и лимитами в пределах, установленных до войны", – заявили в пресс-службе ПриватБанка.
В ПУМБ также заявили, что выдача кредитов и оформление рассрочек приостановлены, но возможность пользоваться кредитными лимитом для активных пользователей осталась.
"Кредитный лимит в настоящее время можно использовать только при расчетных операциях, но выдача новых кредитов приостановлена", – ответили нам в Monobank.
Нужно ли платить по кредиту?
К сожалению, военные действия не освобождают граждан от их долговых обязательств и не аннулируют кредиты.
Однако банки пошли на встречу и ввели так называемые кредитные каникулы для своих клиентов. Это означает, что можно не платить "тело" кредита и всевозможные проценты какое то время.
Например ПриватБанк объявил кредитные каникулы на 3 месяца, также поступил и Ощадбанк.
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