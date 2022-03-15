Как получить кредитные каникулы в ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank

Рассказываем, как отсрочить уплату долга во время войны в популярных банках Украины

Кредитные каникулы в украинских банках / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время военного положения Национальный банк Украины разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после него, если неуплата связана с российской агрессией.

"Сегодня" расскажут, какие условия кредитных каникул установили ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank, и как их можно получить.

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Что такое кредитные каникулы?

В Нацбанке объясняют, что кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение.

"Кредитные каникулы – это только пауза, то есть отсрочка в расчетах клиента с банком во время военного положения в стране. Такой "перерыв" может касаться уплаты основной суммы кредита ("тела" кредита) или начисленных процентов", – говорится в сообщении.

Кредитные каникулы не уменьшают сумму долга. Кроме того, каждый банк предлагает собственные варианты возможности отсрочки уплаты основной суммы кредита или начисленных процентов по кредиту.

Как получить кредитные каникулы

Обычно, чтобы получить кредитные каникулы, клиент должен обратиться в свой банк. Однако сейчас большинство украинских банков автоматически ввели такую опцию для всех своих клиентов.

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ПриватБанк

Кредитные каникулы в ПриватБанке будут продолжатьсяпо 1 июня 2022 года. Обращаться за этой возможностью в банк не нужно, ведь учреждение само ввело это для всех клиентов. Исключение составляют только те, кто имел просрочку обязательств более 90 дней.

Если, например, человек приобрел что-то в "Оплату частями" или "Мгновенную рассрочку", то волноваться за обязательные платежи пока не стоит.

Ощадбанк

В этом банке такая услуга работает для представителей микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Она будет продолжаться по 31 мая 2022 года. На период кредитных каникул откладываются выплаты по телу кредитов и проценты.

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В пресс-службе банка объяснили:

"В настоящее время не будут применяться какие-либо штрафные санкции за невыполнение или неполное выполнение действующих кредитных договоров. Кредитные каникулы для всех клиентов начнутся автоматически, для их введения не нужно обращаться в банк".

Monobank

В этом банке продолжили на месяц льготный период по кредитным картам и отменили обязательный платеж.

Monobank не начисляет задолженность за просроченный платеж и не начисляет штрафы или повышенные проценты за непогашенные задолженности.

В банке также обещают, что в этот период все обязательные выплаты перед вкладчиками будут осуществлены в полном объеме.

Можно ли получить кредит во время войны

Ранее "Сегодня" писали, что украинские банки остановили выдачу кредитов.

В ПриватБанке подчеркнули, что выдавать потребительские кредиты в условиях военного времени невозможно.

В ПУМБ также заявили, что выдача кредитов и оформление рассрочок приостановлена, но возможность пользоваться кредитным лимитом для активных пользователей осталась.

Кроме того, "Сегодня" писали, нужно ли оплачивать коммунальные платежи во время войны, а также о том, что украинцев освободят от налогов во время войны.